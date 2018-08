Von dem belgischen Dramatiker Maurice Maeterlinck stammt ein Theaterstück mit dem Titel „Der blaue Vogel“. In dem Stück suchen ein Mädchen namens Mytyl und ihr Bruder Tyltyl nach einem blauem Vogel. Dieser steht für das Glück. Während ihrer Suche erleben die Geschwister wunderbare Abenteuer und erkennen am Ende, dass das Glück in den kleinen Dingen liegt, wie beispielsweise in der Liebe zur eigenen Familie. Bei Maeterlinck symbolisierte der blaue Vogel auch die Hoffnung und ebenso sah man im alten Korea in dem blauen Vogel einen Überbringer hoffnungsvoller Nachrichten.





Blauer Vogel, sei dir gedankt für die Nachrichten von meinem Liebchen.

Wie hast du die Meilen von Wasser überflogen?

Wie konntest du die Gefühle von meinem Liebchen erahnen?





So lautet ein altes koreanisches Gedicht. In diesem überbringt der blaue Vogel einen lang ersehnten Brief von der geliebten Person aus der Ferne. Seit jeher wurden Vögel als ungemein intelligente Geschöpfe wahrgenommen, die ein Bindeglied zwischen dem Himmel und der Menschenwelt darstellen. Und so gibt es zahlreiche Volksmärchen sowie traditionelle Lieder, in denen Vögel auftauchen. In dem Pansori „Sugungga“수궁가 gibt es beispielsweise eine Szene, in der die Vögel über die Sitzordnung bei einem großen Fest streiten. Das geschieht vor den Augen einer Meeresschildkröte, die sich an Land begeben hat, um einen Hasen zu fangen. Denn mit der Hasenleber soll der kranke Meereskönig geheilt werden können. Auf dem Festland angekommen sieht die Schildkröte verschiedene Vögel, die sich darüber streiten, wer von ihnen am großartigsten sei und wem damit der Ehrenplatz gebührt.





Zuerst brüstet sich der Phönix, dass bei seinen Rufen alle Könige und Heilige herbeilaufen und er damit der erhabenste aller Vögel sei. Darauf entgegnet die Krähe, dass ihre Artgenossen einmal im Jahr am Himmel eine Brücke über die Milchstraße bilden, damit sich der Kuhhirte und seine geliebte Weberin treffen können. Weiter prahlt sie damit, dass sie die Kindesliebe symbolisiere und somit ihr der Ehrenplatz zustehe. Doch die Eule widerspricht und weist darauf hin, dass die Rufe der Krähe als unheilvoll wahrgenommen werden, weshalb die Menschen mit Steinen nach ihnen werfen, wenn sie ihr Krächzen hören. Man mag sich fragen, warum die Vögel sich darüber streiten, wer der bessere von ihnen sei. Die Botschaft ist wohl die, dass Streitigkeiten in der Menschenwelt letztendlich genauso trivial sind wie der Streit zwischen diesen Vögeln.





Von allen koreanischen Volksliedern, in denen Vögel eine Rolle spielen, ist das „Saetaryeong“ 새타령 oder das „Vogellied“ wohl das bekannteste. Das Lied zählt alle Vögel auf, die damals in Korea gesehen werden konnten: von der Schwalbe, die im Frühling aus dem Süden zurückkehrt, über den Phönix, weiße Kraniche, Papageien, Gänse, blaue Vögel, Kuckucke bis hin zu den Ibissen. Dann werden im Lied auch weniger bekannte und ungewöhnliche Vögel aufgezählt wie die Bachstelzen oder Adler. Dazwischen wird die Gefühlswelt der Menschen mit all ihren Höhen und Tiefen beschrieben. Allein beim Zuhören dieses Liedes gewinnt man einen guten Eindruck darüber, wie aufmerksam und sorgsam die Koreaner in der Vergangenheit der Natur gegenüber eingestellt waren.





