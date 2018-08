China erwägt Aufhebung der Zwei-Kind-Politik

ⓒ YONHAP News

China will die staatliche Geburtenkontrolle nach fast vierzig Jahren vollständig aufheben. Laut chinesischen Medien überpüfte der ständige Ausschuss des Volkskongresses am Montag einen Entwurf für ein neues Zivilgesetzbuch, das keine Regelungen zur Familienplanung mehr enthält.





China hatte bereits vor drei Jahren das Ende der seit 1980 andauernden Ein-Kind-Politik verkündet. Seitdem dürfen Ehepaare zwei Kinder bekommen. Trotz der Zwei-Kind-Politik war die Zahl der Neugeborenen in China aber nicht in einem Maße gestiegen, wie es sich die Führung in Peking erhofft hatte. 2016, im ersten Jahr der Zwei-Kind-Politik, stieg die Zahl der Neugeborenen um acht Prozent. 17,9 Millionen Kinder kamen in dem Jahr auf die Welt. Dies war jedoch weniger als die Hälfte der von der Regierung erhofften Zahl. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Neugeborenen sogar auf 17,23 Millionen zurück. Peking hatte auf mindestens 20 Millionen gehofft.





Demografie-Experten nach könne bei der derzeitigen Tendenz die Bevölkerung Chinas nicht stabil gehalten werden. Zu Ende des 21. Jahrhunderts werde die chinesische Bevölkerung, deren Zahl aktuell etwa 1,4 Milliarden beträgt, auf unter eine Milliarde sinken. Die drastisch sinkende Geburtenrate ist alarmierend, da die chinesische Wirtschaft von einer großen Bevölkerung und einem entsprechenden Binnenkonsum gestützt wird.





Provinzregierungen hatten wiederholt gefordert, dass Regelungen zur Familienplanung abgeschafft werden. Die chinesische Postbehörde veröffentlichte für das Jahr des Schweins 2019 Briefmarken, auf denen drei Ferkel abgedruckt sind, die drei Kinder symbolisieren. Die Briefmarken hatten Spekulationen genährt, dass die Führung in Peking ein Kind mehr erlauben oder die staatliche Geburtenkontrolle ganz abschaffen werde.





Ob die neue Politik für einen Babyboom sorgen wird, ist jedoch fraglich. Der Blick auf Nachwuchs und Kinder hat sich verändert. Wegen den hohen Ausgaben für die Kindererziehung und hohen Wohnungspreisen scheuen sich junge Menschen davor, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Im vergangenen Jahr kamen auf 1.000 Bewohner in China 7,7 Ehepaare. Dies sind 17,2 Prozent weniger als vor sieben Jahren.