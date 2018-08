Indiens Aktienmarkt zeigt Stärke

ⓒ YONHAP News

Während weltweit die Aktienmärkte in Schwellenländern schwächeln, erreicht die Börse in Indien neue Rekordhöhen. Nach Angaben der indischen Wirtschaftszeitung Financial Express notierte der Leitindex Sensex am Dienstag 38.920 Zähler und erreichte erneut ein Allzeithoch. Der wichtigste Aktienindex an der Bombay Stock Exchange hatte von Ende Juli bis Anfang August an 21 Handelstagen 15 Mal den Rekordwert erneuert. Die Financial Express führte den Höhenflug an der Indischen Börse auf die hohen Wachstumsprognosen für die indische Wirtschaft, die Erholung der indischen Rupie und größere Investititionen durch Ausländer zurück.





Die aktuellen Wirtschaftsdaten des Landes geben Anlass zu Optimismus. Der Internationale Währungsfonds veröffentlichte für die indische Wirtschaft für das im März 2019 zu Ende gehende Rechnungsjahr eine Wachstumsprognose von 7,3 Prozent. Für das darauf folgende Jahr bescheinigte sie ihr 7,5 Prozent. Auch die indische Denkfabrik für Wirtschaft NCAER rechnet mit einem Wachstum von 7,4 Prozent.





Experten führen den Wirtschaftsaufschwung unter anderem auf Steuer- und Währungsreformen unter Premierminister Narendra Modi zurück. Die Reformen sollen den Wettbewerb verstärkt, den Binnenhandel verbessert und Investitionen vereinfacht haben.





Einigen Ökonomen zufolge habe sich der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die geschwächte Rupie auf die indische Konjunktur positiv ausgewirkt. In einem Artikel der Economic Times heißt es unter Berufung auf Regierungsquellen, indische Produkte könnten auf dem chinesischen Markt in mindestens 100 Bereichen wie Trauben, Baumwollprodukte und chemische Produkte, amerikanische Importe ersetzen.