Trump billigt Befreiung von Stahlquoten für Südkorea

US-Präsident Donald Trump hat eine Proklamation unterzeichnet, die Südkorea von Stahlquoten befreit.





Die Proklamation sieht vor, dass Stahlprodukte aus Südkorea, Argentinien und Brasilien von den Importquoten befreit werden. Die Maßnahme ist an die Bedingung geknüpft, dass es sich um eine gezielte Befreiung abhängig von der Situation der Stahl- und Aluminiumproduktion in den USA handelt. Unternehmen können nämlich Produktausschlüsse aufgrund unzureichender Quantität oder Qualität beantragen, die US-amerikanische Stahl- und Aluminiumhersteller zur Verfügung stellen. In sollen Fällen könne eine Befreiung von den Quoten gewährt werden, dann werde kein Zoll verhängt, heißt es.





Trump hatte am 8. März Proklamationen zur Einführung von Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium unterzeichnet. Sie sehen 25- und zehnprozentige Zölle jeweils für Stahl- und Aluminiumimporte vor. Kanada und Mexiko wurden von den Zöllen ausgenommen. Die Proklamationen traten am 23. März in Kraft.





Südkorea und die USA führten neben den Verhandlungen über eine Revision ihres Freihandelsabkommens auch solche über die Stahlzölle durch. Am 22. März vereinbarten beide Seiten eine vorläufige Verschiebung der Verzollung südkoreanischer Produkte. Anschließend gaben beide Länder am 28. März eine Einigung bekannt, dass Südkorea seine Stahlexporte in die USA auf 70 Prozent des Durchschnitts des Exportvolumens von 2015 bis 2017 beschränkt und in den Genuss einer Ausnahme von den US-Stahlzöllen kommt.





Südkorea bat anschließend die USA darum, Ausnahmen für einzelne Produkte zu ermöglichen, und setzte die Verhandlungen fort. Einen solchen Schritt müssen in den USA ansässige Unternehmen beantragen, dann trifft das US-Handelsministerium nach der Überprüfung des Antrags eine Entscheidung. Für die Produkte, für die eine Ausnahme zugelassen wird, gilt weder der 25-prozentige Zoll noch die Quote. Die neue Entscheidung der USA, Ausnahmen für einzelne Produkte zu erlauben, wird Südkoreas Stahlexporte erleichtern.