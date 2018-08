Trump sagt Pompeo-Besuch in Nordkorea ab

ⓒ YONHAP News

US-Präsident Donald hat den Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea abgesagt. Die Aussichten für die regionale Diplomatie haben sich nach der überraschenden Absage wieder eingetrübt. Kim Geun-sik, Professor für Politikwissenschaft und Diplomatie an der Kyungnam Universität, sagt zu den aktuellen Entwicklungen:





Laut Medienberichten war ein scharf formulierter Brief des nordkoreanischen Spitzenbeamten Kim Yong-chol der Grund für die Absage. Vermutlich wurde darin gewarnt, dass die Denuklearisierungsgespräche zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kollabieren könnten. In dieser Situation wollte Trump offenbar nicht, dass sein Außenminister mit leeren Händen aus Nordkorea zurückkehrt. Mit einer besonders harten Reaktion wollte Trump offenbar seine Entschlossenheit betonen, im Nervenkrieg mit Nordkorea nicht klein beizugeben.





Über den Kurznachrichtendienst Twitter begründete Trump seine Entscheidung damit, dass es im Prozess der Denuklearisierung Nordkoreas nicht genügend Fortschritte gebe. Es war das erste Mal, dass er von mangelnden Fortschritten in den Abrüstungsbemühungen sprach. Es scheint, dass die USA ihren Kurs gegenüber Nordkorea geändert haben. Verteidigungsminister James Mattis warnte am 28. August, dass keine Pläne verfolgt würden, weitere Militärmanöver mit Südkorea einzustellen.





Als Antwort auf die kompromisslose Botschaft von Kim Jong-un könnten die USA ebenfalls einen harten Kurs fahren und Maßnahmen einleiten, die im Verhandlungsprozess ausgesetzt werden sollten. Das betrifft insbesondere die Militärübungen mit Südkorea. Offenbar mit dem Ziel, Druck auf Nordkoreas Machthaber auszuüben, zeigen sich die USA standhaft, selbst auf die Gefahr hin, dass die Verhandlungen auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen werden.





Bislang spricht Außenminister Pompeo aber noch von einer Vertagung des Besuchs und keiner Streichung und betont die Verhandlungsbereitschaft Washingtons.





„Den Tiger reiten“ ist eine Formulierung, die Kim Jong-uns derzeitige Situation beschreibt. Die Denuklearisierungsgespräche stellten sich als Herausforderung heraus, doch können sie nicht einfach aufgegeben werden. Das ist, als ob man auf einen Tiger gestiegen ist und dann Angst hat, wieder herunterzusteigen. Kim fordert viel von Trump, zum Beispiel die Erklärung des Kriegsendes und einen Friedensvertrag. Doch fällt es ihm schwer, die Gespräche aufzugeben. Auch für Trump wäre ein Scheitern der Gespräche vor den Zwischenwahlen im November eine Belastung, da er die Denuklearisierungsgespräche stets als seinen Erfolg verkaufte. Trump und Kim setzten sich gegenseitig unter Druck, um die Oberhand zu erlangen. Insbesondere Trump wird weiter Druck ausüben, um Kim zum Einlenken zu bewegen, am Verhandlungsrahmen aber festhalten.





Vor allem China gerät in eine verzwickte Lage. Die USA schieben China die Schuld für die schwachen Fortschritte zu und verknüpfen dies sogar mit dem Handelsstreit. Aufmerksamkeit richtet sich daher auf den geplanten Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Pjöngjang. Dort findet am 9. September eine Parade zum 70. Jahrestag der Regimegründung statt.





Ganz offensichtlich befindet sich Chinas Präsident in einem Dilemma. Trump sagte plötzlich Pompeos Nordkorea-Besuch ab und machte China dafür verantwortlich. In dieser Situation könnte sich der chinesische Präsident angesichts des Handelskonflikts belastet fühlen, an dem Besuch in Pjöngjang festzuhalten. Auch konnten China und Nordkorea ihre seit langem festgefahrenen Beziehungen wiederherstellen, während Gespräche über die nukleare Abrüstung zwischen Nordkorea und den USA liefen. Kim Jong-un besuchte in diesem Prozess China drei Mal. Trotz einiger Schwierigkeiten wird Xi wahrscheinlich mit seinem Gegenbesuch fortfahren.





Chinas Außenministerium teilte am Mittwoch mit, vor der UN-Generalversammlung Kontakte zwischen Nordkorea und den USA und beiden Koreas zu unterstützen. Auch würden Anstrengungen für eine nuklearfreie koreanische Halbinsel und regionale Stabilität unternommen. China wird damit weiterhin eine Vermittlerrolle anstreben. Unterdessen richtet sich das Interesse auf Nordkoreas Reaktion auf die Absage des Pompeo-Besuchs.





Bislang schwieg Nordkorea. Das steht im Gegensatz zur raschen Reaktion auf Trumps Absage des Gipfels im Mai. Mittlerweile hat sich die Situation geändert, da das Spitzentreffen stattfand. Pjöngjang geht davon aus, dass Trump die Gespräche vor November nicht aufgeben wird und in einer verzweifelteren Lage ist. Zunächst wird Pjöngjang abwarten, ob Xi Jinping nächsten Monat kommt. Auch werden die Ergebnisse des für Mitte September geplanten Korea-Gipfels abgewartet. In dieser Abkühlungsphase wird Kim darüber nachdenken, wie mit neuen Verhandlungen mit den USA verfahren wird.





Welche Entscheidung Kim trifft, bleibt abzuwarten. Doch wird es von seiner Haltung abhängen, ob der Dialog mit den USA wieder in Gang kommt.