Außenministerin: Korea-Gipfel im September ist Folgemaßnahme der Panmunjom-Erklärung

Hinsichtlich eines für September in Pjöngjang vorgesehenen Spitzentreffens zwischen Süd- und Nordkorea werden die Entwicklungen immer ungewisser.





Außenministerin Kang Kyung-wha äußerte sich diesbezüglich am Mittwoch vor dem parlamentarischen Sonderausschuss für Budget und Bilanzen. Kang sagte, sie glaube, dass die USA den Korea-Gipfel verstehen würden. Sie betonte, dass das Spitzentreffen im September in Pjöngjang auf jeden Fall zustande kommen werde.





Kangs Äußerung impliziert aber auch, dass die Ungewissheit in Bezug auf die Abhaltung des Spitzentreffens zunimmt. Die Bemerkung über das Verständnis der USA lässt auch den Schluss zu, dass es Missverständisse geben könnte. Das wiederum hieße, dass zwischen Südkorea und den USA Differenzen herrschen, die noch nicht überbrückt werden konnten. Daher wolle Südkorea die USA davon überzeugen, dass der geplante Korea-Gipfel eine Folgemaßnahme der beim Spitzentreffen im April unterzeichneten Panmunjom-Erklärung und damit von Bedeutung sei.





Die USA haben in letzter Zeit Nordkorea immer stärker unter Druck gesetzt. Washington sagte einen Besuch von Außenminister Mike Pompeo in Nordkorea einen Tag nach der Bekanntmachung des Plans ab. Ausländische Medien nannten einen Brief von Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, als Grund für die Absage. Darin habe Kim eine harte Position vertreten. US-Verteidigungsminister James Mattis deutete an, dass US-südkoreanische Militärübungen wiederaufgenommen werden könnten. Die USA verfolgten keine Pläne, weitere Übungen mit Südkorea auszusetzen, sagte er. Die Position werde abhängig von Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung beschlossen. Die gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA sind eine Angelegenheit, auf die Nordkorea besonders empfindlich reagiert.





Die USA äußern auch über die Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen Bedenken. Es wird befürchtet, dass sich die Eröffnung eines geplanten innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong verzögern wird. Grund ist, dass die Diskussionen mit den USA nicht reibungslos verlaufen. Das US-Außenministerium teilte mit, es werde überprüft, ob die Lieferung von Materialien für den Betrieb des Verbindungsbüros einen Verstoß gegen die Nordkorea-Sanktionen darstelle.





Angesichts dieser Situation wurde von der Möglichkeit einer Verschiebung des Korea-Gipfels gesprochen. Das Präsidialamt teilte jedoch am Dienstag die Position mit, dass an dem geplanten Spitzentreffen festgehalten werde.