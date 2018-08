Nationaler Gesangswettbewerb in Pjöngjang 2003

ⓒ KBS News

Den meisten Koreanern ist das KBS-Fernsehprogramm “Nationaler Gesangswettbewerb” vertraut. Keine Musiksendung im koreanischen Fernsehen läuft bereits so lange. Moderator Song Hae ist seit der ersten Ausgabe 1980 mit dabei. Jeden Sonntag gastiert die Sendung in unterschiedlichen Teilen des Landes und ermöglicht den lokalen Einwohnern einen Bühnenauftritt. Im Jahr 2003 wurde diese Sendung in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang aufgezeichnet.





Am 11. August 2003 wurde die Sendung auf der Außenbühne des Moranbong-Parks in Pjöngjang gedreht. Das Sonderprogramm wurde aus Anlass des 58. Jahrestags der Befreiung Koreas von japanischer Kolonialherrschaft produziert. Seit 2002 hatte sich die KBS-Gruppe für innerkoreanischen Austausch und Kooperation für die Idee eingesetzt. Autor Chung Han-wook erinnert sich an seine Gefühle damals.





Ich war natürlich sehr überrascht. Ich konnte es fast kaum glauben, dass ich nach Pjöngjang gehen würde. Ich wollte dort gute Arbeit abliefern, war aber auch besorgt, das Programm in einer völlig unbekannten Gesellschaft zu präsentieren. Ich sollte ein Cuesheet und ein Skript herstellen, wusste aber nichts über die nordkoreanischen Teilnehmer. Daher stellte ich mir einige Teilnehmer mit verschiedenen Jobs vor. Ich erschuf Sätze wie “Und unser nächster Teilnehmer hat kalte Nudeln Naengmyeon mitgebracht” oder “Schauen Sie mal, dieser Teilnehmer hat Edel-Reizker-Pilze vom Berg Myohyang dabei“. Ich recherchierte exklusive Informationen über Nordkorea einschließlich bekannten Liedern. Ich habe wirklich große Anstrengungen unternommen.





Nach dem historischen Korea-Gipfel kam der Austausch im Bereich Kunst und Kultur in Gang. Nordkoreanische Künstler hatten drei Auftritte im Süden und 2002 spielte das KBS Symphonieorchester gemeinsam mit einem nordkoreanischen Orchester anlässlich des Erntedankfestes Chuseok in Pjöngjang. Der Gesangswettbewerb war jedoch ein spezieller Fall, da einfache Bürger aus Nordkorea beteiligt waren. Die Vorbereitungen erforderten viele Verhandlungen und nicht immer waren Süd- und Nordkoreaner einer Meinung.





Gewöhnlich singen die Teilnehmer, stellen regionale Spezialitäten vor und unterhalten sich kurz mit dem Moderator Herrn Song. Doch Nordkorea gefiel dieses Format nicht, Gespräche und Interviews seien nicht notwendig. Die Teilnehmer sollten lediglich der Reihe nach singen und vom Moderator vorgestellt und verabschiedet werden. Nach dem Gesang ertönt ein Ding, Dong, Dang wenn der Sänger bestanden hat. Einen Klang gibt es, wenn die Leistung zu schwach war. Doch Nordkorea wollte das nicht, da alle Menschen gleich seien. Es gab keine Siegerehrung und Klänge.





Der charakteristische Xylophon-Klang ist aus der Sendung kaum wegzudenken, für die Sondersendung aus Pjöngjang wurde darauf aber verzichtet. Südkorea ging auf alle Wünsche ein, doch was den Moderator betraf, wurde nicht nachgegeben. Song Hae war aus Nordkorea geflüchtet und im Koreakrieg Soldat der südkoreanischen Armee. Nordkorea wollte ihn daher nicht als Moderator sehen. Schließlich einigten sich beide Koreas auf den Kompromiss, dass Song Hae gemeinsam mit der Nordkoreanerin Jeon Song-hee durch die Sendung führt. Der Gesangswettbewerb fand in einer heiteren Atmosphäre statt.





Etwa 20 Nordkoreaner nahmen teil, darunter ein elfjähriger Junge und ein 77-jähriger Mann. Der Höhepunkt war eine vergleichsweise lange Unterhaltung zwischen Song und einer Teilnehmerin, die ein Lied über die kalten Nudeln von Pjöngjang vorgetragen hatte.





Song sprach freundlich und ungezwungen mit der Frau, so wie er es aus seinen vielen Shows gewohnt war. Das eher steife Publikum brach angesichts der netten Unterhaltung in Gelächter aus und die Stimmung hellte sich auf. Moderator Song sagt über die damalige Sendung:





Ein nordkoreanischer Beamter sagte mir, ich sollte die Teilnehmer gemeinsam mit der nordkoreanischen Moderatorin vorstellen und dann hinter der Bühne warten. Anschließend sollte ich nach vorne kommen und sagen: „Haben Sie die Show genossen? Sehen wir uns wieder.” Doch ich ging auf die Bühne, während die Teilnehmer noch sangen. Als eine Teilnehmerin das Lied über kalte Nudeln vortrug, bin ich auf die Bühne gesprungen und habe erzählt, dass auch die Südkoreaner dieses Gericht mögen. Anschließend ermahnte mich der nordkoreanische Beamte und ich sagte ihm, dass alle das gut gefunden hätten. Nach meinem dritten Mal auf der Bühne erwartete ich, dass der Beamte sauer sein würde. Aber er sagte nur, „Es ist sehr unterhaltsam, sie immer und immer wieder auf der Bühne zu sehen.“ Also sagte ich, “Es macht Spaß, richtig? Darum geht es bei dieser Show.





3.000 Bürger waren in den Moranbong-Park gekommen, um die zweistündige Aufzeichnung der Sendung zu verfolgen. Der Kanal 1 von KBS zeigte die Aufzeichnung am 15. August, dem Unabhängigkeitstag, um 19.30 Uhr zur besten Sendezeit. Am selben Tag strahlte auch das staatliche Fernsehen in Nordkorea KCTV die Sendung aus. In Südkorea hatten 29 Prozent eingeschaltet, in Nordkorea wurde die Sonderausgabe vier Mal gesendet. Die Sendung aus der nordkoreanischen Hauptstadt bleibt als ein Meilenstein im Kulturaustausch in Erinnerung.