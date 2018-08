Mamamoo – Regenzeit

Ich brauche einen Regenschirm. Ich fühle mich vom ungeschickten Trost nicht viel besser





Ich reiße mich zusammen. Wenn einmal die Tränen laufen, dann wollen sie wahrscheinlich nicht mehr stoppen





Die Zeit vergeht sehr langsam, aber die sich von mir entfernenden Schritte sind schnell





Oh right now. Wenn es doch nur ein Traum wäre, dann würde ich gerne wieder aufwachen





It’s a rainy day. Es ist doch zu früh, um sich voneinander zu verabschieden





Ich fühle mich, als ob ich in der früheren Nacht alleine verlassen wurde













우산이 필요하다 Ich brauche einen Regenschirm

우비/비옷 Regenmantel, Regenbekleidung

장화 Stiefel

소나기 Platzregen, Schauer