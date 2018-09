Rekord: BTS hält sich wochenlang in den Billboard Charts

ⓒ Big Hit Entertainment

Die globale K-Pop-Sensation BTS ist mit zwei Alben wochenlang in den Billboard Charts vertreten und hat damit einen Rekord aufgestellt.





„Love Yourself: Tear“ und „Love Yourself: Her“ halten sich seit 14 Wochen in Folge in den Billboards Charts der beliebtesten Alben. Die Alben belegen jeweils den 87. sowie den 198. Platz und “Love Yourself: Her” bringt es sogar auf 44 Wochen in den Charts.





Die Band brach ihren eigenen Rekord, denn seit nunmehr 59 Wochen in Folge belegt die Gruppe den Spitzenplatz der Billboard Social 50 Charts. Vor ihnen hat es bislang noch niemand geschafft, sich so lange auf Platz eins der Liste für die populärsten Künstler zu halten.