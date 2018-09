Jährliches Mnet Musikfestival wird in drei Ländern in Ostasien stattfinden

Die Mnet Asian Music Awards oder MAMA 2018 werden im Dezember in drei Ländern in Asien stattfinden.





Nach ihrem Start 1999 wird sie in diesem Jahr zum zehnten Mal veranstaltet und wird am 10. Dezember in Korea beginnen. Danach geht es weiter nach Japan und Hongkong. Die Veranstaltungen in Japan finden am 12. Dezember in der Saitama Super Arena statt. Weiter geht es dann am 14. Dezember in der AsiaWorld-Expo Arena in Hongkong.





Die MAMA werden zahlreiche K-Pop-Stars sowie Spitzenkünstler aus Asien präsentieren, um die Einheit und den Austausch zwischen den asiatischen Musikmärkten zu fördern.