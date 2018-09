Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Das Interesse der Netzbürger weckte in der letzten Zeit die Nachricht, dass ein gesamtkoreanisches Kanu-Team bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang eine Goldmedaille gewann. Das Damen-Einheitsteam mit 12 Kanutinnen aus beiden Koreas gewann am vergangenen Sonntag das Drachenbootrennen über 500 Meter in einer Zeit von 2:24,788 Minuten. Es war damit der erste Goldmedaillengewinn einer gesamtkoreanischen Mannschaft bei einem internationalen Sportwettkampf mit mehreren Sportarten. Bei der Siegerehrung wurde erstmals statt der Nationalhymnen der beiden Koreas das koreanische Volkslied Arirang gespielt. Es war bereits der zweite Medaillenerfolg für ein gesamtkoreanisches Team bei den Asienspielen. Die Frauen hatten am Samstag im Drachenbootrennen über 200 Meter die Bronzemedaille geholt. Das Einheitsteam rechnete bereits in der Vorrunde mit dem Sieg, da es mit einer Zeit von 2:24,044 Minuten unter 11 Teams die absolute Nummer 1 war. Es war um mehr als 3 Sekunden schneller als der Vorrundenzweite Indonesien. Auch im Halbfinale schaffte das Team mit einer Zeit von 2:27,203 Minuten die Qualifikation für das Finale mit der besten Zeit. Die südkoreanischen Netzbürger waren von der guten Leistung der Kanutinnen aus Süd- und Nordkorea stark beeindruckt. Alle Medaillen seien wertvoll, aber die Goldmedaille des Einheitsteams habe eine viel größere Bedeutung. Sie stellen sich vor, wie schön es wäre, wenn für alle Disziplinen gesamtkoreanische Teams gebildet worden wären.





Im Suchwort-Ranking war auch das Suchwort ´von Einkommen geleitete Wachstumspolitk´ zu finden. Jang Ha-sung, der präsidiale Stabschef für Politik bestätigte bei einem Pressegespräch erneut seine Position zu der an den Einkommen orientierten Wachstumpolitik. Jang entschuldigte sich zwar für die in letzter Zeit verschlechterten Wirtschaftsindizes, wies jedoch die Kritik zurück, dass die aktuelle Situation auf die einkommensorientierte Wachstumspolitik zurückzuführen sei. Es sei auf die gegenwärtige Struktur der südkoreanischen Wirtschaft zurückzuführen, dass die Einkünfte der privaten Haushalte trotz des Wirtschaftswachstums nicht steigen und die Unternehmen mit ihren Investitionen nicht vorankommen. Deshalb habe sich die Moon Jae-in-Regierung seit ihrem Amtsantritt im Mai des vergangenen Jahres konzentriert der Arbeit gewidmet, die Wirtschaftsstruktur zu verändern. Es gehe nicht lediglich um einen Wandel der Politik, sondern um einen Paradigmenwechsel der Wirtschaftsstruktur. Die aktuelle Situation sei eher ausgelöst worden, weil die Maßnahmen für das einkommensorientierte Wachstum nicht richtig umgesetzt worden seien. Er wolle die entsprechende Wachstumspolitik weiter zügig voranbringen. Viele Netzbürger waren der Meinung, dass sich die Wirtschaftslage nicht plötzlich verschlechtert habe. Es sei wirklich problematisch, dass die Oppositionsparteien und die Presse behaupten, dass das neue politische Konzept an allem schuld sei. Es sei falsch, dass die Presse den Eindruck erweckt, als ob die ehemalige Regierung mit ihrer Wirtschaftspolitik erfolgreich gewesen sei. Man sollte nicht so ungeduldig sein und mit der Beurteilung etwas warten, so dass die Regierung ihre Politik umsetzen kann und sich die Ergebnisse dieser Politik zeigen.





Die beispiellose Hitzewelle, die seit vergangenem Monat angedauert hat, führt zu einer schlechten Ernte bei Gemüsebauern. Damit besteht die Aussicht, dass die Haushalte beim kommenden traditionellen Erntedankfest Chuseok Ende September wegen gestiegener Gemüsepreise für das Familienfest kaum Kimchi einlegen können. Nach Informationen der Koreanischen Gesellschaft für den Vertrieb von Agrar- und Fischereiprodukten wurde vor wenigen Tagen auf einem Großmarkt in Seoul ein Kopf Chinakohl für 10.600 Won, umgerechnet rund 9.60 Dollar gehandelt. Vor einem Monat kostete er auf dem selben Markt 5 Dollar, ist aber in einem Monat doppelt so teuer geworden. Rettich kostet im Einzelhandel 3.630 Won, rund 3.20 Dollar. Damit ist sein Stückpreis in einem Monat um 74,5% gestiegen. Verglichen mit den letzten Jahren ist er um 96% teurer geworden. Chilipulver, dessen Preis seit Jahresbeginn drastisch gestiegen ist, kostet durchschnittlich etwa 29,40 Dollar pro Kilogramm und hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren um 30% verteuert. Der Verbraucherpreis von Spinat ist in einem Monat um 342% gestiegen. Wegen der drastisch gestiegenen Gemüsepreise gibt es immer mehr Haushalte, die darauf verzichten, zuhause selber Kimchi einzulegen, sondern von Kimchi-Herstellern industriell fertig eingelegtes Kimchi kaufen. Angaben einer Supermarktkette zufolge ist der in der Kategorie Kimchi erzielte Umsatz in diesem Monat gegenüber dem selben Vorjahreszeitraum um 28,9% gestiegen. Viele Netzbürger erwähnten in Bezug auf das wegen der gestiegenen Gemüsepreise teuer gewordene Kimchi das Wort Geumchi. Damit ist gemeint, dass Kimchi so teuer wie Gold sei.