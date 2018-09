Kontinuität als Stichwort zu Zusammensetzung von Moons Nordkorea-Delegation

ⓒ KBS News





Das Präsidialamt in Seoul hat die Namen der fünf Delegierten, die am Mittwoch nach Pjöngjang reisen, bekannt gegeben. Delegationsleiter ist der Sicherheitsberater des Staatspräsidenten Moon, Chung Eui-yong. Zur Delegation gehören unter anderem Geheimdienstchef Suh Hoon und Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung. Die Zusammensetzung ist identisch mit der Delegation, die im März vor dem innerkoreanischen Gipfel Ende April in die nordkoreanische Hauptstadt gereist war. Kontinuität soll als wichtiger Faktor bei der Bildung der Delegation gegolten haben, so die Regierung.





Mit der Festlegung der Delegation zieht die Agenda der dieswöchigen Gespräche nun größere Aufmerksamkeit auf sich. Es muss nicht extra erwähnt werden, dass ein weiterer innerkoreanischer Gipfel zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un oben auf der Tagesordnung stehen wird. Die Seouler Regierung rechnet damit, dass zumindest der Termin des Gipfels festgelegt werden kann. Die Gesprächsthemen beim Gipfelgespräch sowie die Umsetzung der Panmunjom-Erklärung zählten ebenfalls zu den Themen, die die Sondergesandten im Norden ansprechen sollen, so das Präsidialamt. Die Eröffnung des gemeinsamen Verbindungsbüros zwischen beiden Koreas im nordkoreanischen Kaesong, die sich wegen der Möglichkeit eines Verstoßes gegen UN-Sanktionen verzögert, soll ebenfalls besprochen werden.





Im März hatte eine Sonderdelegation das erste Treffen zwischen Moon Jae-in und Kim Jong-un, das später dann zum Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Trump führte, zustande gebracht und damit weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Delegation, die diese Woche in die nordkoreanische Hauptstadt reist, hat noch einige Hürden zu überwinden. Denn die Verhandlungen über die Denuklearisierung zwischen Nordkorea und den USA stocken. Washington beharrt auf einem Denuklearisierung-Zuerst-Kurs, während für Nordkorea die Erklärung des Kriegsendes Priorität hat.





Seoul verfolgt das Ziel, ein weiteres innerkoreanisches Gipfeltreffen im September in Pjöngjang zu veranstalten und im Anschluss bei der UN-Generalversammlung den Kriegszustand auf der koreanischen Halbinsel für beendet zu erklären. Die südkoreanische Regierung will Nordkorea bei einem Gipfel überzeugen und Bedingungen schaffen, denen auch Washington zustimmen kann. Nun ist es die große Aufgabe der Sondergesandten, die ersten Schritte zu ermöglichen, damit das Konzept der Regierung Wirklichkeit wird.