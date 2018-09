Südkorea erstmals seit 24 Jahren auf Platz drei bei Asienspielen verdrängt

ⓒYONHAP News

Zum ersten Mal seit 24 Jahren hat Südkorea in der Gesamtwertung bei den Asienspielen nicht den zweiten Platz erreicht. Bei den 18. Asienspielen in Jakarta und Palembang, die am Sonntag zu Ende gingen, stand wie erwartet China mit 132 Goldmedaillen an der Spitze. Japan holte insgesamt 75 Goldmedaillen und rangierte auf Platz zwei. Südkorea gewann 49 Goldmedaillen und belegte Platz drei. Damit wurde das Ziel, Zweiter zu werden verfehlt. Das Land zielte darauf ab, 65 Goldmedaillen zu holen und zum sechsten Mal in Folge bei dem alle vier Jahre stattfindenden größten Sportfest in Asien den zweiten Platz zu behaupten.





Als Grund für das Ergebnis nennt ein Großteil der Experten, dass in Südkorea nach wie vor den als grundlegend geltenden Sportarten wie Leichtathletik und Schwimmen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Außerdem blieben die südkoreanischen Athleten in den traditionell starken Disziplinen wie Bogenschießen und Taekwondo hinter den Erwartungen zurück. Die asiatische Konkurrenz habe in der Zwischenzeit stark aufgeholt, so dass das Leistungsniveau fast ausgeglichen war. Die Zeiten, in denen Südkorea in diesen Sportarten als deutlich überlegen galt, sind offenbar vorbei.





In der Leichtathletik wurden bei den Asienspielen in Indonesien 48 Goldmedaillen vergeben. Im Schwimmen konkurrierten die Teilnehmer um 41 Gold. Südkorea konnte lediglich jeweils nur ein Gold in der Leichtathletik und im Schwimmen gewinnen, während Japan mit sechs Gold in der Leichtathletik und 19 Gold im Schwimmen große Erfolge feiern konnte.





Wichtig sind nun die Vorbereitungen der südkoreanischen Athleten auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Experten weisen darauf hin, dass die Antwort, wie ein besseres Abschneiden bei internationalen Sportveranstaltungen wie Asienspielen und Olympischen Spielen gelingen kann, auf der Hand liege. Demnach müssen die Grundlagensportarten unbedingt umfassend gefördert werden, auch wenn das Interesse der Allgemeinheit daran schwach ausgeprägt ist. Der Schwerpunkt dürfe dabei nicht auf kurzfristig guten Ergebnissen liegen, sondern der Schaffung einer Grundlage für langfristige Erfolge.