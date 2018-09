Schulfach: Wiedervereinigung

ⓒ Fabian Kretschmer

Als es in Deutschland zur Wiedervereinigung kam, waren die meisten Leute zutiefst überrascht. In Südkorea möchte man sich nun für dieses mögliche Szenario besser vorbereiten - und zwar auch in den Klassenzimmern des Landes. Dort soll nämlich das Thema Wiedervereinigung in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen.

Bei einer Lehrerkonferenz in Seoul hat das koreanische Bildungsministerium daher drei renommierte Pädagogen aus Deutschland eingeladen, um über ihre Erfahrungen zur deutschen Wiedervereinigung zu sprechen.

Das Treffen zweier Welten hat Götz Bieber, Anja Aichinger und Sibylle Reinhardt zum Interview getroffen. Dabei ging es auch um ihren Besuch an der entmilitarisierten Zone. Bleiben Sie dran!