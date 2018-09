Tickets für Twice-Konzerte restlos ausverkauft

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Gruppe Twice will in Japan ihre erste Konzerttournee veranstalten und alle Tickets für die Konzerte sind bereits vergriffen.

Die Girls haben eigentlich schon einige Auftritte erfolgreich absolviert, denn sie begannen ihre Tour schon am 29. August.

Insgesamt werden die Koreanerinnen neun mal auf der Bühne stehen. Das Konzert in Nagoya war besonders gefragt. Die Fans haben sogar Tickets für Stehplätze gefordert und es wurden nachträglich noch welche angeboten.

Dies beweist, dass Twice im Nachbarland sehr erfolgreich sind. Debütiert haben Twice in Japan im Juni 2017 und in nur einem Jahr schafften sie es, eine solche große Arena-Konzerttournee zu veranstalten.

Die Girls wollen noch am 12. September ihr erstes reguläres Album für Japan veröffentlichen.