MonstaX treten in beliebten US-Radioprogrammen auf

Es scheint, die koreanische Boygroup Monsta X hat Amerika ins Visier genommen, bzw. die Herzen der Musikliebhaber erobert. Diese Gruppe ist jüngst in verschiedenen berühmten US-amerikanischen Radiosendungen aufgetreten.

Die Sänger wurden zu „Jojo On the Radio“, „Valentine in the Morning”, “Radio Disney”, “On with Mario Lopez” und “Zach Sang Show” eingeladen.

Diese Einladungen erfolgten nach der Veranstaltung der Nordamerikatournee, in deren Rahmen Monsta X sieben Städte von Amerika und vier Städte in Südamerika besucht hatten.

Es wurde noch bekannt, dass die Songs „Jealousy“ und „Hero“ mehrmals bei Radio Disney, Californias Wild 94.9 und Rhythm 105.9 gespielt wurden, da die Hörer dies wünschten.

Nicht nur in Radiosendungen waren die Sänger gefragt, sondern sie gaben verschiedenen Magazinen und Zeitungen Interviews. Forbes und Chicago Tribune wollten die Jungs interviewen. Auftritte bei „Access Hollywood“ und „Good day New York” gab es auch.

Es ist wohl erst der Anfang und wir sind höchst gespannt, wie erfolgreich Monsta X noch werden.