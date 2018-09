Japan empfängt Blackpink mit offenen Armen

ⓒ YONHAP News

Große japanische Medien berichten über die Arenatour von Blackpink. Die koreanische Gruppe Blackpink hat am 24. August ein Konzert in Ziba veranstaltet. Es war der große Tag, an dem die Girls die japanische Version des beliebten Lieds „Ddu du Ddu du“ vortrugen. Die Fans waren begeistert.

Am Tag darauf konnte man in den wichtigsten Medien Berichte über Blackpink lesen. Zum Beispiel stand dort, „dass Blackpink die Herzen der 9.000 Fans auf Anhieb erobert hätten“, „dass es ein Konzert war, das sogar das von Twice übertraf“. Kein Wunder, es handelte sich eben um eine Gruppe, deren Musikvideo auf YouTube über 300 Millionen mal gesehen wurde.

Blackpink haben ihre Tour eigentlich schon am 24. Juli begonnen. Selbstverständlich waren alle Plätze besetzt.