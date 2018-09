Asienspiele gingen zu Ende

ⓒ YONHAP News

Nach 16 Wettkampftagen sind die Asienspiele 2018 am Sonntag mit einer bunten und aufwendig inszenierten Abschlussfeier im Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta zu Ende gegangen. Die Athleten aus Süd- und Nordkorea traten wie bei der Eröffnungsfeier unter einer Flagge mit dem Motiv der koreanischen Halbinsel gemeinsam ins Stadion ein.





Popstars aus verschiedenen asiatischen Ländern sorgten für die gute Stimmung im Publikum. Aus Südkorea traten die K-Pop-Gruppen Super Junior und iKon auf. Als die Boygroup iKon ihren Hitsong „Love Scenario“ zum Besten gab, sang das Publikum kräftig mit. Super Junior präsentierten ihre Songs „Sorry Sorry“ und „Mr.Simple“. An der Resonanz der Zuschauer, die laut jubelten und in den Gesang mit einstimmten konnte man erkennen, wie beliebt die Band in Asien ist.





Die südkoreanischen Athleten gewannen 49 Gold-, 58 Silber- und 70 Bronzemedaillen und belegten in der Gesamtwertung Platz drei hinter China und Japan. Erstmals seit den Asienspielen 1994 in Hiroshima musste Südkorea im Medaillenspiegel Platz zwei an Japan abtreten.