Koreanisches Einheitsteam überzeugt bei Asienspielen

Die gesamtkoreanischen Einheitsteams erzielten ein hervorragendes Ergebnis. Sie gewannen eine Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen in den Drachenboot-Wettbewerben und die Silbermedaille im Frauen-Basketball. Die Leistungen des Einheitsteams haben für die Beziehungen beider Koreas eine wichtige Bedeutung.





Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach besuchte während des Zeitraums der Asienspiele eine Feier der koreanischen Sportler. Der IOC-Funktionär lobte bei der Veranstaltung das gute Ergebnis der gesamtkoreanischen Einheitsteams und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass beide Koreas in zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio ebenfalls mit gemeinsamen Teams an den Start gehen werden. Bach sagte, Süd- und Nordkorea seien in Jakarta, ein zweites Mal nach den Winterspielen in Pyeongchang durch den Sport vereint gewesen. Er hoffe, dass beide Koreas auch in Tokio als Symbol des Friedens der koreanischen Halbinsel einen noch größeren Erfolg verbuchen werden.





Die Asienspiele waren die ersten internationalen Sportwettbewerbe seit dem Korea-Gipfel im April, bei dem in der Panmunjom-Erklärung die gemeinsame Teilnahme beider Koreas an internationalen Wettkämpfen angekündigt wurde. Entsprechend einer im Juni vom Asiatischen Olympischen Komitee gefällten Entscheidung wurden in den drei Disziplinen Frauen-Basketball, Drachenboot und Rudern gesamtkoreanische Einheitsteams gebildet. Am 29. Juli zogen 34 nordkoreanische Athleten für gemeinsame Vorbereitungen in das Sportlerdorf im südkoreanischen Jincheon ein. Bis zu den Asienspielen verblieben zu dem Zeitpunkt nur drei Wochen und man hatte kaum die Hoffnung auf Medaillen. Der Sinn bestand vor allem darin, überhaupt mit gemeinsamen Teams an den Wettkämpfen teilzunehmen.





Man kann sagen, dass Süd- und Nordkorea gemeinsam stark waren. Auch gab es Synergieeffekte, da die Teams stärker waren als auf dem Papier. Lee Mun-gyu, der Chefcoach des Frauen-Basketballteams, sagte nach dem Silbermedaillengewinn, der Finalgegner habe sicherlich zu spüren bekommen, wie stark beide Koreas zusammen sein können. Es habe eine große Bedeutung gehabt, dass beide Koreas ihre Kräfte bündeln. Lee brachte seine Erwartung an eine Fortsetzung des Austausches nach den Asienspielen zum Ausdruck. Er sagte, er habe erfahren, dass es in Nordkorea viele gute Spielerinnen gebe. Als Trainer spiele er mit dem Gedanken, ein noch besseres Einheitsteam aufzubauen, sofern ihm mehr Zeit dafür gegeben würde.





Auch Mannschaftskapitänin Lim Young-hee meinte, dass die Mannschaft ein noch besseres Ergebnis gebracht hätte, wenn sie mehr Zeit für die Vorbereitung gehabt hätte. Die nordkoreanische Basketballspielerin Ro Suk-yong, die sich mit ihren tollen Leistungen in die Herzen der südkoreanischen Zuschauer gespielt hatte, sagte, sie habe gelernt, dass Nord- und Südkorea so stark werden und ins Finale kommen können, wenn sie vereint kämpfen.





Die Einheitsmannschaft glänzte vor allem in der Disziplin Drachenboot, in der sie eine Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen gewann. Die nordkoreanischen Kanusportler hatten davor noch nie ein Drachenboot gesehen. In den 20 Tagen der Vorbereitung in Südkorea trainierten sie 12 Stunden am Tag. Am 25. August gewannen die Frauen über 200 Meter Bronze und bescherten beiden Koreas die erste gemeinsame Medaille bei einem internationalen Turnier. Tags darauf gewann das Frauenteam Gold über 500 Meter. Dies war die erste Goldmedaille, die ein Einheitsteam von Athleten aus Süd- und Nordkorea gewonnen hatte. Die Männer holten über 1000 Meter ebenfalls Bronze.