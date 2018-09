Son Heung-min freut sich über Goldmedaillengewinn

ⓒ YONHAP News

Der Fußballspieler Son Heung-min brachte über Facebook seine Freude über den Goldmedaillengewinn der südkoreanischen U-23 bei den Asienspielen zum Ausdruck. Beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Japan hatte Son sowohl das Führungstor von Lee Seung-woo, als auch den Treffer des Neu-Hamburgers Hwang Hee-chan vorbereitet.





Son Heung-min bedankte sich auf Facebook für das Vertrauen seiner Mannschaftskollegen, die ihm als Kapitän gefolgt waren, obwohl er diese Rolle nicht ganz perfekt ausgeführt habe. Er bedankte sich auch bei Chefcoach Kim Hak-bum und dem Trainerstab und sprach vor allem den koreanischen Zuschauern seinen Dank aus, ohne deren Anfeuerung das Team die Goldmedaille niemals hätte gewinnen können.





Der in der Premier League bei Tottenham Hotspur spielende Fußballer wurde für das U-23 Turnier in Indonesien als einer von drei erlaubten älteren Spielern von Nationaltrainer Kim Hak-bum nominiert. Mit dem Triumph erfüllt der 26-Jährige auch die Bedingung, vom Militärdienst befreit zu werden. Ansonsten hätte der Wehrdienst einen Knick in seiner Karriere oder vielleicht deren Ende bedeuten können.





Mit dem Sieg in Jakarta konnte die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ihren Titel bei den Asienspielen 2014 in Incheon verteidigen. Mit insgesamt fünf Siegen bei Asienspielen hat Südkorea den Iran übertroffen. Die nächsten Asienspiele finden 2022 im chinesischen Hangzhou statt. Der Präsident Indonesiens Joko Widodo kündigte an, die Olympischen Sommerspiele 2032 in seinem Land austragen zu wollen.