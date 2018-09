Coding & Play ist spezialisiert auf Computerprogrammierung für Kinder

ⓒ CODING&PLAY

Wir wollen Ihnen diesmal das koreanische Unternehmen Coding & Play vorstellen, das sich auf die Fortbildung von Kindern im Bereich der Programmiersprachen spezialisiert hat. Firmenchef Lee Jeong-seok:





Coding & Play entwickelt Programmier-Bildungsmaterialien für Kinder und liefert entsprechende Weiterbildungsdienste. Die USA und Großbritannien, die die erste und zweite Revolution angeführt haben, bemühen sich darum, auch die vierte Revolution anzuführen. Als Teil dieser Anstrengungen bieten Schulen in diesen Ländern Unterricht an, in dem Kinder von der frühen Erziehung an Programmiersprachen erlernen können. Ich schaute auf diesen Bereich, und das weckte in mir das Interesse.





ⓒ CODING&PLAY

Das “Coding”-Fieber hat die Welt erfasst. Mit Coding wird die Computersprache beschrieben, um neue Apps und Software zu kreieren. Steve Jobs sagte einmal, dass jeder wissen sollte, wie man einen Computer programmiert, weil dies das Denken lehrt. Das Programmieren wird für Technologien genutzt, die die vierte industrielle Revolution anführen, die künstliche Intelligenz, Big Data und das Internet der Dinge eingeschlossen. Der Codingprozess hilft, logisches Denken zu entwickeln und Probleme zu lösen. In Südkorea wurde die Coding-Weiterbildung von Anfang dieses Jahres an Schulfach an Mittel- und Oberschulen. Coding & Play begann 2014 mit der Forschung in diesem Bereich. Zwei Jahre später gab es die ersten Erziehungsinhalte:





Nachdem ich an einigen Fortbildungsmessen teilgenommen hatte, wie etwa der British Education Technology Trade Show und der Consumer Electronics Show, oder CES, fand ich heraus, dass beim Coding-Unterricht in den meisten Fällen Smart-Roboter und nicht Lehrbücher benutzt wurden. Auch sah ich, dass es nur wenige Lerninhalte für Kinder in frühem Alter gab. Doch Kinder in Industrieländern wie den USA, Großbritannien und Finnland begannen früher als in anderen Ländern damit, Programmiersprachen zu lernen. Kinder im Alter von vier bis sechs können Programmier-Inhalte benutzen. Wir begannen 2016 damit, diese an Vorschulen zu liefern.





Das Unternehmen entwickelte Coding-Inhalte für verschiedene Altersgruppen. Ein Lesebuch etwa mit Geschichten, die mit dem Programmieren zu tun haben, hilft den Lernenden, Computer-Denken zu entwickeln. Danach erlernen sie Aktivitäten an Geräten, an denen sie ihre Befehle mit der Programmiersprache eingeben. Das Unternehmen greift dazu auf den Smartroboter mit Namen Albert von SK Telecom zurück. Albert lehrt den Kindern die Konzepte der Coding-Algorithmen, wie Ausführung, Sequenzen und Loops:





Das Unternehmen bot 2016 lokalen Kindergärten ein Programm mit dem Namen Coding & Play Preschool an. Derzeit benutzen etwa 250 Vorschulen und Betreuungszentrein in Korea dieses Programm. Anfang dieses Jahres nahm Coding & Play an der CES 2018 in Las Vegas teil, wo das Unternehmen vom amerikanischen IT-Medium Ubergizmo als einer der drei Favoriten für die Auszeichnung „Best of Made in Korea” ausgewählt wurde. Auch wurde es in die Top-Ten-Liste der “Best of Made in Korea” von Aving News gewählt. Auch wurde das Unternehmen als Coding-Bildungsmarke beim Korea First Brand Awards 2018 ausgewählt und gewann den ersten Preis der Bildungskategorie der Korea Best New Products.





ⓒ CODING&PLAY

Coding & Play ist Koreas einziges professionelles Coding-Erziehungsprogramm für das Nuri-Curriculum, das ein freies Unterrichtsprogramm für Kleinkinder ist. Jetzt will das Unternehmen auch stärker im Ausland expandieren:





Da wir seit Jahren an weltbekannten Bildungs- oder IT-Messen teilnehmen, sahen wir, dass es nicht viele Lehrmaterialien für den Coding-Unterricht für Kinder gab. Wir unterzeichneten nur acht Monate nach der Gründung unseres Unternehmens ein Lizenzabkommen mit einer taiwanesischen Firma. Später exportierten wir unsere Produkte in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Hongkong. Wir verhandeln jetzt mit Käufern in asiatischen Ländern wie Singapur, Japan und Thailand und anderen Teilen der Welt, wie etwa Italien, Großbritannien, Polen und Israel.





Im November dieses Jahres will es einen Coding-Roboter des Wyss-Instituts einführen, einer Forschungseinrichtung an der Harvard-Universität in den USA. Lee sagt über die Zukunft:





Die Kommunikation unter den Menschen ist bisher wichtig gewesen. Doch in einer künftigen Gesellschaft, die von unseren Kindern angeführt wird, werden Beziehungen zwischen Menschen und Computern oder Maschinen genauso wichtig sein wie menschliche Beziehungen. Das sagen zahlreiche Futurologen und Gelehrte. Wir werden also Bildungsinhalte anbieten, die diesem Trend folgen.