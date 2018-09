Südkoreas Regierung geht stärker gegen Immobilienspekulationen vor

ⓒ KBS News

Die südkoreanische Regierung hat eine Reihe von Verordnungen gegen die steigenden Immobilienpreise verabschiedet. Die neuen Regularien wurden ein Jahr, nachdem die Regierung die sogenannte Immobilienpolitik vom 2. August eingeführt hatte, ausgearbeitet. Ziel war und ist es, die spekulative Nachfrage in Seoul und Umgebung einzudämmen. Zum Thema sagt der leitende Forscher im Bereich Immobilien bei der KB Kookmin Bank, Park Won-gap:





Die Regierung hat die neuen Maßnahmen ergriffen, um gegen die steigenden Wohnungspreise in einigen Bezirken von Seoul vorzugehen. Einer der Faktoren hinter den instabilen Preisen sind die Differenzen zwischen der Zentralregierung und der lokalen Administration wegen der Wohnungspolitik. Das zeigte zuletzt auch die Verschiebung eines Plans der Stadt Seoul für große Sanierungsvorhaben in den Bezirken Yongsan und Yeouido. Ein anderer Grund für die steigenden Immobilienpreise trotz der wirtschaftlichen Verlangsamung ist die große Menge an Geld, das auf dem Markt ist. Aufgrund des Überflusses an liquiden Mitteln im Markt wollen viele Menschen Wohnungen kaufen, um ihr Vermögen abzusichern. Sie glauben, dass Immobilien einen guten Schutz gegen die steigende Inflation bilden.





Nach Angaben der staatlichen koreanischen Bewertungskommission, die Immobilien-Informationen liefert, sind die Wohnungspreise in Seoul seit den Maßnahmen vom 2. August des vergangenen Jahres um 6,32 Prozent gestiegen. Der Anstieg war größer als das jährliche Wachstum von 4,78 Prozent in den Jahren davor. Hinzu kam, dass die Stadt Seoul ihren Masterplan für die Entwicklung der Bezirke Yongsan und Yeouido im Juli dieses Jahres ankündigte, was dazu führte, dass mehr Menschen dort Wohnungen erwerben wollen. Da der Markt Anzeichen einer Überhitzung zeigt, hat die Regierung am 27. August zusätzliche Gegenmaßnahmen angekündigt:





Die Regierung hat vier weitere Bezirke in Seoul, Jongno, Jung, Dongdaemun und Dongjak zu “Anti-Spekulationszonen” erklärt. Damit stieg die Zahl solcher Zonen in der Hauptstadt auf 15. Auch entschied die Regierung, in 30 Regionen in und um Seoul etwa 300.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2022 zu bauen. Das Ministerium für Land, Transport und Infrastruktur erklärte, dass die Wohnungsversorgung derzeit angemessen ist, doch dass es sich auf einen potenziellen Anstieg der Nachfrage vorbereiten wird. Die Maßnahmen der Regierung drehten sich bisher meistens um die Nachfragekontrolle. Jetzt sagt sie, dass sie zur gleichen Zeit auch das Angebot erweitern will.





Zudem wurden jetzt zwei Vorstadtbezirke, Gwangmyeong und Hanam in der Provinz Gyeonggi, zu „überhitzten Zonen“ erklärt. In diesen Zonen sollen der Wiederverkauf von Kaufrechten für neue Wohnungen sowie die Kreditvergabe eingeschränkt werden:





Bislang richteten sich die Immobilienvorschriften auf die Verringerung der Nachfrage, was zum Beispiel verstärkte Sicherheitskontrollen für alte Wohnungen, die umgebaut werden sollten, die Restriktion von Hypothekenkrediten und höhere Kapitalertragssteuern betraf. Doch konnte durch diese Maßnahmen der Preisanstieg nicht gestoppt werden. Die Regierung suchte nach tiefergreifenden Maßnahmen, wie etwa das Angebot zu erhöhen. Es ist wichtig, die Zahl der Wohnungen zu erhöhen, es ist aber auch wichtig, mehr Qualitätswohnraum zu schaffen.





Die Regierung sagt, dass sie das Angebot für die Menschen erhöhen wolle, die keine eigene Wohnung besitzen. Sie signalisiert damit, dass die Betroffenen nicht unbedingt eine Wohnung kaufen müssen. Doch gibt es Skepsis:





Die jüngste Maßnahme wird als weniger rigide angesehen, was die Marktintervention der Regierung betrifft, als die Politik vom 2. August des vergangenen Jahres. Ich denke daher, dass sie sich nicht stärker auf den Wohnungsmarkt auswirken wird.





Tatsache ist, dass das Wohnungsangebot in Südkorea nicht adäquat ist. Die allgemeine Angebotsquote liegt zwar bei über 100 Prozent, und die Quote in Seoul bei 96 Prozent. Doch sieht die Situation anders aus, wenn es um die Selbstnutzung geht. 58 Prozent der Südkoreaner besitzen Wohnungen, in denen sie selber wohnen. In Seoul liegt die Quote bei 43 Prozent. Das heißt, viele Menschen besitzen mehrere Wohnungen für spekulative Zwecke. Wenn also die spekulative Nachfrage steigt, kann ein größeres Angebot keine fundamentale Lösung sein. Es geht der Regierung vor allem darum, die spekulativen Investitionen zu verringern:





Landministerin Kim Hyun-mee sagte zuletzt, dass das Ministerium die Grundsteuer sowie die umfassende Immobiliensteuer erhöhen will, damit der Immobilienwert, der von der Regierung erfasst wird, auf ein Niveau angehoben wird, das realistischer ist. Die Regierung will ihre Immobilienwertschätzung im Oktober starten. Das Resultat wird sich von Juli des nächsten Jahres an bemerkbar machen.





Es wird vermutet, dass die Regierung auch die Steuerbegünstigungen für Langzeitbesitzer von einzelnen Wohnungen vorübergehend reduzieren will, um den Wohnungsmarkt zu beruhigen. Doch der Markt kann sich gegen solche Maßnahmen wenden. Es wäre daher nötig, eine umfassende Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, die darauf abzielt, überzähliges Geld im Markt in andere Industriezweige abzuleiten.