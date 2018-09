Yeom Sang-seop: „Zwei Bankrotte“

Aus dem Sendeinhalt





Bang Min-ho, Professor für koreanische Literatur an der Seoul National University:

Man muss bedenken, dass diese Geschichte im August 1949 veröffentlicht wurde. Korea wurde 1945 befreit und die Regierung der Republik Korea wurde im Süden gegründet, nachdem Nordkorea im Norden ein kommunistisches Regime aufgebaut hatte. Die koreanische Halbinsel hatte schließlich zwei Regierungen und wurde in zwei Staaten geteilt. Dies geschah im August 1948. Im Anschluss hieran beruhigte sich die politische Situation und die Menschen mussten zusehen, wie sie in diesem politischen System ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Ideologische Probleme traten hinter das Problem des Geldverdienens zurück. Was tun Menschen in einer solchen Situation? Der Autor dachte, dass eine Ära instinktiver Selbstsucht begonnen habe, eine Zeit, in der sich die Menschen nur auf ihr eigenes Überleben konzentrierten. Deshalb thematisierte er die Gier und den Egoismus der Menschen.









Jeong-ryes Mutter betreibt einen kleinen Schreibwarenladen. Durch ihre Freundin Kim Ok-im und einen ehemaligen Schulrektor wird sie in eine Schuldenfalle gelockt und in den finanziellen Bankrott getrieben.









Jeong-ryes Mutter war sprachlos.

Angesichts der Perspektive, dass sie ihren kleinen Laden und vielleicht auch die ihr noch verbliebene Wohnung verlieren könnte, sank ihr Mut.

In ihrem ganzen Leben hatte sie nie Schulden gehabt, und dass sie diese Sache begonnen hatte, lag nur an ihrem unzuverlässigen Ehemann. Sie hatte einen Bankkredit von 300.000 Won, schuldete Ok-im 220.000 Won und dem Rektor 50.000 Won. Wenn sie daran dachte, dass sie auf 570.000 Won Schulden saß, konnte sie nachts nicht schlafen, und die Verzweiflung trieb sie fast in den Selbstmord.





Es ist 70 Jahre her, dass Jeong-ryes Mutter in dieser Geschichte finanziell und ihre Freundin Ok-im menschlich bankrott gegangen sind. Doch auch heute noch spielen sich wohl täglich Bankrotte dieser Art ab.









Yeom Sang-Seop (1903-1967) begann seine Autorenlaufbahn 1921 und zählte seitdem zu den führenden Schriftstellern der koreanischen zeitgenössischen Literatur und wurde mit bedeutenden nationalen Literaturpreisen ausgezeichnet. Seine Werke sind geprägt durch den Einfluss des Naturalismus und Realismus. Erzählung "Zwei Bankrotte" erschien 1949 in der Literaturzeitschrift "Sincheonji".