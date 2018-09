Indien baut höchste Statue der Welt

ⓒ YONHAP News

Indien baut im Bundesstaat Gujarat die höchste Statue der Welt. Das im Bau befindliche Denkmal des Politikers und Widerstandskämpfers Sardar Vallabhbhai Patel wird nach seiner Fertigstellung doppelt so hoch sein wie die Freiheitsstatue in New York City. Mit 182 Metern übertrifft es von der Höhe her sogar den Laykun Setkyar in Myanmar, der mit einer Gesamthöhe von 129 Metern, die gegenwärtig höchste Statue der Welt ist. Die Bauarbeiten begannen 2013 und sollen laut AFP bis Ende Oktober abgeschlossen werden.





Sardar Vallabhbahi Patel gehört zu den Gründungsvätern des modernen Indien. An der Seite von Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru kämpfte Patel für die Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien. Unter dem ersten Ministerpräsidenten Nehru bekleidete er das Amt des Innenministers und Vize-Ministerpräsidenten. Patel leistete einen großen Beitrag, den in Konfliktparteien und Clans gespaltenen Subkontinent unter der Flagge der Union zusammenzuführen. Historikern nach verfolgte der Freiheitskämpfer einen nationalistischeren Kurs als Nehru und Gandhi.





Mit dessen Verewigung will Preminister Narendra Modi offenbar mit Blick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr, die Nationalisten im Land vereinen. Modi sagte 2013 im Amt des Regierungschefs von Gujarat, jeder Inder bedauere, dass nicht Sardar Patel der erste Premierminister Indiens geworden sei. Modi gehört der hindu-nationalistischen Partei Bharatiya Janata an. Die von Rahul Gandhi geführte Kongresspartei gilt hingegen als sozialliberal und säkular orientiert.





Im selben Kontext steht der für 2021 geplante Bau einer 212 Meter hohen Statue mit dem Abbild von König Shivaji Maharaj in Mumbai. Shivaji Maharaj war der bedeutendste Anführer der in Zentral- und Nordindien aktiven Marathen im 17. Jahrhundert. Er gilt als erfolgreicher Hindu-Führer im Kampf gegen das moslemische Mogulreich.