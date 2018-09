Koreanische Künstler nehmen am Projekt für eine Hommage an Michael Jackson teil

ⓒ YONHAP News

Koreanische Künstler werden an einem US-amerikanischen Projekt teilnehmen, das ein Album herausgeben will, um Michael Jackson zu ehren.





Lay von der populären K-Pop-Boyband EXO und die neunköpfige Band NCT 127 werden mit dem amerikanischen Sänger und Songwriter Jason Derulo für das Projekt zusammenarbeiten. Das Album feiert den 60. Geburtstag von Michael Jackson.





Derulo schreibt zurzeit an dem Song „Let's Shut Up and Dance”. Es ist die erste von vier Singles, die nach dem Projekt veröffentlicht werden sollen. Die koreanischen Künstler werden einen Gesangspart übernehmen und auch im Musikvideo auftreten, das von dem mehrfach ausgezeichneten Regisseur Dave Meyers gedreht werden soll.