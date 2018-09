Neues Album von BTS verkauft sich in der ersten Woche fast 870.000 Mal

ⓒ Big Hit Entertainment

Das neue Album der beliebten K-Pop-Boyband BTS verkauft sich wie warme Semmeln.





„Love Yourself: Answer“ hat sich nach dem Erscheinen am 24. August allein in der ersten Woche bereits nahezu 870.000 Mal verkauft.





Die Gesamtzahl der verkauften Tonträger betrug 868.052. Damit liegt die Zahl etwas unter dem Verkaufsergebnis für das vorangegangene Album „Love Yourself: Tear“, das in der ersten Woche über eine Million Alben verkaufen konnte.





„Love Yourself: Answer“ ist der vierte und letzte Teil der Albumserie „Love Yourself“. Nach zwei Jahren ist die Serie nun zu ihrem Ende gekommen.