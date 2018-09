Zico will auf Welttournee gehen

ⓒ sevenseasons

Der Sänger Zico will in Kürze eine Solo-Welttournee veranstalten. Jüngst hat er seine Termine bekannt gegeben, was seine in- und ausländischen Fans in helle Begeisterung versetzt.

Zuerst einmal hatte der Künstler bereits am 1. und 2. September in Japan auf der Bühne gestanden. Dann geht es weiter am 26. September nach Madrid, am 28. ist London an der Reihe, am 30. Berlin, am 3. Oktober Warschau, am 6. Oktober Amsterdam und schließlich am 7. Oktober Moskau. Doch dann ist noch nicht Schluss.

Nachdem Zico einige europäische Städte besucht hat, will er gleich nach Amerika. Am 21. Oktober wird er auf einer Bühne in Los Angeles stehen, am 26. gastiert er in Chicago und am 28. in New York.

Schon an den Terminen und Konzertorten kann man sehen, dass Zico ein international gefragter Künstler ist.