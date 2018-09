Baduk-Cafes

ⓒ Getty Images Bank

In einem modern eingerichteten Café im Seouler Viertel Yeoksamdong sitzen sich Kunden verschiedenster Altersgruppen zu zweit an langen Tischen gegenüber. Auf den Tischen befinden sich Gläser mit erfrischendem Eiskaffee und Spielbretter mit schwarzen und weißen Steinen. Auf einer Seite stapeln sich Bücher über das strategische Brettspiel Go. Das Café ist kein gewöhnliches, es handelt sich um das Baduk-Café Uri. Baduk ist die koreanische Bezeichnung für das Brettspiel Go.





Die trendig eingerichteten Baduk-Cafés sind genau der richtige Ort für junge Baduk-Freunde, denen auch ein ansprechendes Ambiente wichtig ist.