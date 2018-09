Oh!GG schreiben neue K-Pop-Girlgroup-Geschichte

Die Untereinheit von Girls Generation ist nun richtig aktiv geworden. Debütiert haben die fünf Mitglieder von Oh!GG vor elf Jahren und haben am 5. September das Lied „Hast du es nicht gewusst“ herausgegeben. Obwohl es sich hierbei um eine Untereinheit handelt, hat Oh!GG eine besondere Bedeutung. Denn es gibt in der koreanischen Musikgeschichte noch keine Girlgroup, die so lange tätig ist.

Im letzten Jahr sind weitere Mitglieder aus der Gruppe ausgetreten. Suyoung, Seohyun und Tiffaney haben einen Vertrag mit einer anderen Agentur abgeschlossen. Trotzdem haben die Fans doch noch davon geträumt, Girls Generation vollzählig auf der Bühne sehen zu können. Leider kam es dazu bislang nicht, aber die Untereinheit Oh!GG war doch gut genug, um ins Rampenlicht zu rücken. Als das Lied „Hast du es nicht gewusst“ veröffentlicht wurde, kam es auf obere Ränge von verschiedensten Musikcharts. Der Refrain ist verlockend und die Choreographie einfach entzückend. Alle sind der Meinung, „typisch Girls Generation, was hätte man wohl anderes von ihnen erwartet“. Auch in anderen Ländern ist das Lied beliebt. Es kam auf Platz eins der iTunes Album Charts von 16 Ländern weltweit.