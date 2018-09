Jay Park tritt als erster Koreaner beim MIA-Festival auf

ⓒ Made in America Festival

Der koreanische Rapper Jay Park trat als erster koreanischer Künstler auf die Bühne des MIA-Festival.

Am 2. September wurde in Philadelphia in den USA das 2018 MIA (Made in America) Festival veranstaltet. Das Festival wurde 2012 von Jay-Z ins Leben gerufen und hat sich inzwischen als Festival etabliert, das von vielen Fans und besonders namhaften Musikern besucht wird.

In diesem Jahr waren Kendrick Lamar, Nicki Minaj, Diplo, Post Malone und weitere Stars dabei. Darunter befand sich eben auch der Koreaner Jay Park. Es ist äußerst selten, dass ein Asiate am MIA-Festival teilnimmt. Park absolvierte seinen Auftritt cum laude und alle Anwesenden waren ganz angetan von dem Sänger.

Es wurde außerdem bekannt, dass Jay Park einen Vortrag an der Wharton Business School gehalten hatte. Etwa 400 Studenten kamen. Park stellte seine Musikphilosophie vor und erzählte auch etwas über sich selbst und seine Pläne.

Jay Park steht bei dem US-amerikanischen Label Rocknation unter Vertrag und hat im Juli bereits sein erstes Minialbum „Ask bout me“ in den USA herausgegeben.