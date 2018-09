Südkorea und Indonesien wollen Partnerschaft vertiefen

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein indonesischer Amtskollege Joko Widodo haben in Seoul ein Spitzengespräch geführt und über Wege zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft diskutiert.





Für den indonesischen Präsidenten war es der zweite Koreabesuch seit Mai 2016.





Bei den Gesprächen am Montag verständigten sich beide Staatsoberhäupter darauf, ihre spezielle strategische Partnerschaft zu vertiefen und qualitativ weiter zu entwickeln.





Präsident Moon sagte in einer gemeinsamen Presseerklärung, man sei übereingekommen, den Austausch auf hochrangiger Ebene zu beleben. Es würden Bemühungen angestrebt, um das bilaterale Handelsvolumen bis 2022 auf 30 Milliarden Dollar zu steigern. Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Indonesien betrug in der ersten Jahreshälfte 9,8 Milliarden Dollar.





Laut Moon wollten südkoreanische Unternehmen ihre Initiative in den von Indonesien schwerpunktmäßig vorangetriebenen Bereichen Stahl, Petrochemie und Automobile erweitern. Auch werde die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklung von umweltfreundlichen Energieträgern und des Mobilfunks der fünften Generation verstärkt.





Präsident Joko Widodo sagte, die Beziehungen zwischen Indonesien und Südkorea seien trotz der weltweit gestiegenen Unsicherheit stabiler geworden.





Im Anschluss an das Gipfelgespräch wurde in Anwesenheit der beiden Staatsoberhäupter eine Grundsatzvereinbarung zu sechs Punkten unterzeichnet. Die sechs Punkte betreffen unter anderem die Kooperation beim Austausch von Informationen der Ein- und Ausreisebehörden und zur Immigration, die Bildung eines bilateralen Ausschusses für Wirtschaftskooperation im Ministerrang, die Kooperation im Bereich des Küstenschutzes sowie die industrielle Innovation und Zusammenarbeit in der Forschung.