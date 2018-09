Jeong Eun-ji von Apink will ein Solokonzert veranstalten

Jeong Eun-ji von Apink will im Oktober wieder mal ein Solokonzert veranstalten. Dies gab ihre Agentur am 6. September bekannt.

Jeong ist bisher erfolgreich in der Gruppe Apink tätig, allerdings hat sie eine so tolle Stimme, dass sie sich vor ein paar Jahren auch selbstständig gemacht hat. Das hatten eigentlich alle schon erwartet.

Im April 2016 gab Jeong ihren Solosong „Hopefully Sky“ heraus, mit dem sie gleich einen Hit landete. Weil sie so erfolgreich ist, wollte sie eben auch einen weiteren Soloauftritt absolvieren, was schon jetzt einen großen Erfolg verspricht. Schon beim letzten Solokonzert waren alle Tickets in nur fünf Minuten verkauft, womit auch dieses Mal gerechnet wird.

Jeong Eun-ji hat auch ein neues Soloalbum angekündigt, das im Oktober auf den Markt kommen wird.