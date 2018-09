World Friends Music Festival wird bald auf die Bühne kommen

Am 9. Oktober wird in der Stadt Hwasung in der Gyeonggi-Provinz ein großes Event veranstaltet werden. Denn an dem Tag findet das World Friends Music Festival statt. Als die Teilnehmer bekannt gegeben wurden, waren die Fans gleich aus dem Häuschen und riefen die Organisatoren an, um konkretere Fragen zu stellen.

Das WFMF, das vom Kulturministerium und der Stadt Hwasung unterstützt und von der Koreanischen Stiftung für Internationalen Kulturaustausch organisiert wird, wird von der Sängerin Hwangbo moderiert. Teilnehmen werden iKon, BAP, Artist, Momoland, und weitere berühmte sowie beliebte K-Pop-Stars.

Aber es gibt nicht nur ein Konzert. Es gibt einen Rainbowflohmarkt und eine Quiz-Show, woran auch ausländische Besucher teilnehmen und dabei die koreanische Kultur besser kennenlernen können.