Nordkorea zeigte bei Militärparade keine ICBM

ⓒYONHAP News

Bei seiner Militärparade zum 70. Jubiläum der Staatsgründung am vergangenen Sonntag hat Nordkorea keine Interkontinentalraketen gezeigt. Der Verzicht auf die Präsentation von strategischen Waffen wird als Signal an die USA gedeutet, die stockenden Verhandlungen zur Denuklearisierung wieder aufzunehmen.





Das Auffahren von Interkontinentalraketen, die das amerikanische Festland erreichen könnten, war zuvor fester Bestandteil militärischer Paraden in Nordkorea. Zuletzt wurden sie noch im Februar bei der Parade zum Gründungsjubiläum der Volksarmee präsentiert.





Pjöngjang hielt sich jedoch diesmal allgemein zurück. Der Umfang der Militärparade wurde reduziert und auf provozierende Äußerungen wurde verzichtet. Auch fehlten die bei den Massenaufgeboten üblichen anti-amerikanischen Parolen.





Machthaber Kim Jong-un verfolgte die Parade von einem Balkon auf dem Kim Il-sung-Platz aus, hielt jedoch keine Rede. An seiner Stelle richtete das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong-nam einige Worte an die Menge. In seiner Rede stand der Aufbau der Wirtschaft im Mittelpunkt.





Angesichts der moderaten Töne sind die Erwartungen an ein zweites mögliches Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gestiegen. Seit Inhalte aus dem von Gesandten übermittelten Brief von Kim an Trump veröffentlicht wurden, sind Experten für eine weitere Zusammenkunft der beiden Staatschefs optimistisch.





Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington habe Kim Jong-un in dem Schreiben um ein zweiten Gipfeltreffen mit Trump gebeten.





Vor diesem Hintergrund richtet sich die Aufmerksamkeit auf den für nächste Woche anberaumten dritten Korea-Gipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und Kim Jong-un. Das geplante innerkoreanische Gipfeltreffen in Pjöngjang dient als Messlatte dafür, ob ein weiterer USA-Nordkorea-Gipfel zustande kommen kann und Fortschritte in den Atomverhandlungen erzielt werden können.