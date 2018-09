Demonstrationen für und gegen Flüchtlinge in Seoul

ⓒKBS News

Auch in Südkorea eskaliert der Streit um die Flüchtlingsfrage.





Die Flüchtlingsbefürworter sagen, dass sich im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage Fake News und Agitationen verbreiteten. Sie widersprechen heftig der Auffassung, die Flüchtlinge als potenzielle Verbrecher zu betrachten. Sie betonen, die Behauptung, nach der die Flüchtlinge die Sicherheit der Gesellschaft bedrohten, entbehre jeder Grundlage. In Deutschland, das in Europa die meisten Flüchtlinge aufnahm, sei die Kriminalitätsrate in letzter Zeit auf ein 30-Jahres-Tief gefallen, heißt es.





Die Flüchtlingsgegner behaupten, dass die Zahl der „falschen“ Flüchtlinge deutlich gestiegen sei. Es gebe immer mehr Fälle des Missbrauchs des Asylsystems. Ausländische Verbrecher kämen dank des Asylsystems beliebig nach Südkorea und bedrohten die nationale Sicherheit. Sie fordern, die Bestimmung des Flüchtlingsgesetzes abzuschaffen, die die Rückführung von Asylsuchenden wider ihren Willen verbietet. Auch wird verlangt, ein Team zur Untersuchung falscher Flüchtlinge zu bilden, um diese auszusondern und abzuschieben.





Der Flüchtlingsstreit in Südkorea wurde entfacht, nachdem über 500 Jemeniten dieses Jahr nach Jeju eingereist waren und Asylanträge gestellt hatten. Ein Teil von etwa zwei Millionen Flüchtlingen aus Jemen reiste nach Malaysia, wo man sich ohne Visum bis zu 90 Tage lang aufhalten kann. Nach dem Auslaufen dieser Frist kam ein Teil dieser Jemeniten nach Jeju, wo ebenfalls eine visafreie Einreise möglich ist. Die südkoreanische Regierung verbot angesichts der drastisch gestiegenen Zahl der Asylsuchenden diesen, die südliche Insel zu verlassen. Die Regierung begann Ende Juni damit, die Asylanträge von Jemeniten auf Jeju zu prüfen und erteilte letzte Woche einem Teil von ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung.





Südkorea ist gegenüber Flüchtlingen vergleichsweise unaufgeschlossen. Das Land trat erst 1992 dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bei. Sein Flüchtlingsgesetz trat im Januar 2013 in Kraft. Von 1994 bis Ende Mai dieses Jahres prüfte Südkorea 20.361 Asylsuchende und erkannte 839 Antragsteller als Flüchtlinge an. Der Anteil der anerkannten Asylsuchenden beträgt somit lediglich 4,1 Prozent und liegt deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 38 Prozent.