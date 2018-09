Zeitplan des Korea-Gipfels in Pjöngjang bekannt gegeben

ⓒKBS News

Das heute veröffentlichte Besuchsprogramm von Präsident Moon Jae-in in Nordkorea zeigt, dass er sich auf Gespräche konzentriert. Neben einer künstlerischen Aufführung besucht Moon laut dem Programm weder bestimmte Stätten noch Veranstaltungen. Auf der Tagesordnung der Spitzengespräche stehen die innerkoreanischen Beziehungen, die Denuklearisierung und der Abbau militärischer Spannungen.





Die südkoreanische Besuchsdelegation wird aus Vertretern verschiedener Bereiche bestehen. Dazu zählen die Vorsitzenden einiger politischer Parteien, die Chefs von führenden Konzernen sowie Vertreter des Kulturbereichs und der Bürgergesellschaft. Es wird erwartet, dass sich beide Staatschefs auf die Agenda konzentrieren, während die Aktivitäten der Delegation zur Erweiterung der innerkoreanischen Beziehungen beitragen sollen.





Das Programm am ersten Besuchstag von Präsident Moon besteht aus einer Begrüßungszeremonie, einem Mittagsmahl, einem Spitzentreffen, einer Aufführung und einem Bankett. Am zweiten Tag werden ein weiteres Spitzentreffen und eine gemeinsame Pressekonferenz erfolgen oder ein Treffen und ein Abschiedsdinner. Am letzten Tag wird eine Abschiedszeremonie am Flughafen veranstaltet.





Der präsidiale Stabschef Im Jong-seok sagte hinsichtlich der Agenda, man erwarte, dass eine Einigung im Militärbereich erzielt werde. Diese soll die bisher zwischen Süd- und Nordkorea diskutierte Entspannung und die Verhinderung bewaffneter Zusammenstöße vorsehen.





In der Denuklearisierungsfrage ist es ist eine wichtige Angelegenheit, Wege zur Beseitigung der Hindernisse bei den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA zu finden. Diesbezüglich hatte Präsident Moon vom Verzicht Nordkoreas auf sein gegenwärtiges Nukleararsenal und entsprechenden Maßnahmen der USA gesprochen. Sein Stabschef Im sagte, es sei ungewiss, ob eine Einigung über konkrete Fortschritte bei der Denuklearisierung erzielt werden könne. Er sagte, wegen des schwierigen Themas namens Denuklearisierung sei es schwierig, eine positive Prognose über den Gipfel zu stellen.





Die Aussicht auf die innerkoreanischen Beziehungen lässt sich offenbar auch an den Terminen der Delegation einschätzen. Die sogenannten speziellen Begleiter werden während des ersten Spitzentreffens den Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Nordkoreas treffen. Damit werden Dialog und Kooperation auf Parlamentsebene angestrebt. Südkoreanische Unternehmer werden mit dem Vizepremierminister Nordkoreas zusammenkommen, um voraussichtlich nach dem Ausbau der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation zu streben.