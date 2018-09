Sportkletterin Sa Sol gewinnt WM-Silber in der Kombination

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Sportkletterin Sa Sol hat bei der IFSC-WM in Innsbruck am Sonntag die Silbermedaille in der Kombination gewonnen. Im Finale belegte die Athletin den ersten Platz im Speedklettern, im Bouldern erzielte sie das zweitbeste Ergebnis und im Leadklettern wurde sie Sechste. Mit insgesamt 12 Punkten rangierte sie gleich hinter der Siegerin Janja Garnbret aus Slowenien, die es auf fünf Punkte brachte.





Sa Sol ist die erste südkoreanische Sportkletterin, die in der Kombination eine WM-Silbermedaille gewonnen hat. Die Kombination ist eine neue, auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ausgerichtete Disziplin, bei der die Ergebnisse der drei Kletterdisziplinen Bouldern, Lead- und Sportklettern zusammen bewertet werden. Sa Sol gewann schon bei den Asienspielen in Jakarta-Palambang die Silbermedaille in dieser Wertung.





Die Athletin sagte über ihr Management, sie sei überaus glücklich darüber, im Wettkampf-Format für Olympia, Silber sowohl bei den Asienspielen als auch bei der Weltmeisterschaft gewonnen zu haben. Das Kletterass Kim Ja-in gewann die Bronzemedaille in der Disziplin Lead.