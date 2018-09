Südkoreanische Kendo-Mannschaft gewinnt WM-Silber

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Kendo-Mannschaft hat bei der Weltmeisterschaft im Bambusschwertkampf die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb gewonnen. Im Finale der Männer im südkoreanischen Incheon unterlagen die Südkoreaner dem Team aus Japan.





Das dritte Mal in Folge belegten die südkoreanischen Kendo-Kämpfer den zweiten Platz. Insgesamt gewannen sie zehn Mal die Silbermedaille. Das Ziel, seit dem Sieg 2006 in Taiwan erstmals nach zwölf Jahren wieder den WM-Titel zu holen, konnten sie nicht erreichen.





Auf dem Weg ins Finale hatte die Mannschaft Polen und Frankreich besiegt und sich im Halbfinale gegen die USA durchgesetzt. Im Finale verloren sie knapp mit 1:2.





Es gab jedoch die Kritik, dass die Schiedsrichterentscheidungen im Finale parteiisch gewesen seien. Einem Vertreter des südkoreanischen Nationalteams nach seien Angriffe von Koreanern auf Kopf und Hand des Gegners fälschlicherweise nicht anerkannt worden und es hab Buhrufe aus dem Publikum gegeben.





Auch im Einzel der Männer und in der Mannschaftswertung der Frauen gewann Südkorea eine Silbermedaille. Kendo ist eine abgewandelte moderne Art des Schwertkampfs, der ursprünglich in China und Korea entstand und in Japan weiter entwickelt wurde.