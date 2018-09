Fußballspieler Ji Dong-won erzielt ersten Saisontreffer

ⓒ YONHAP News

Der Fußballspieler Ji Dong-won hat den ersten Saisontreffer erzielt. Im Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz in der Mainzer Opel Arena schoss der Koreaner in der 82. Minute den FC Augsburg in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz. Nach einem Torjubel kam er mit dem rechten Fuß unglücklich auf und zog sich eine Verletzung zu. Weil er starke Schmerzen hatte, kam Sergio Cordova für Ji ins Spiel.





Ji Dong-won hatte in den letzten Monaten eine schwierige Zeit durchlebt. Beim FC Augsburg konnte er sich in der Konkurrenz um einen Stammplatz nicht durchsetzen und er wurde im Januar an den Zweitligisten SV Darmstadt ausgeliehen. Auch wurde er nicht in den Kader für die WM in Russland berufen. Kurz vor Saisonbeginn kehrte Ji zu seinem Verein FC Augsburg zurück und war seitdem bestrebt, starke Leistungen zu zeigen.





Ob er sich nun eine schwerere Verletzung zuzog und länger pausieren muss, ist noch nicht bekannt.