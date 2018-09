USA verhängen neue Zölle gegen Importe aus China

ⓒKBS News

Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert weiter.





Die USA belegen ab dem kommenden Montag Importwaren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar mit zehnprozentigen Zöllen. Zuvor hatten die USA Zölle gegen chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar verhängt. Die betroffenen Waren zusammen entsprechen fast der Hälfte der Importe aus China.





Die USA schlugen China vor, ab 27. September Handelsverhandlungen zu führen. Zugleich will das Land die angekündigte Einführung neuer Zölle durchsetzen. Washington setzt Peking mit Zuckerbrot und Peitsche unter Druck. China hat eine Vergeltung angekündigt und Protest erhoben. Daher ist es nun ungewiss, ob die Handelsgespräche doch noch zustande kommen können.





Als die USA Zölle gegen chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar verhängten, gab es noch die Erwartung, dass beide Länder einen Kompromiss finden würden. Das Volumen der Zölle war nicht sonderlich groß, deshalb blieb ihr Effekt begrenzt. Jedoch spitzte sich ihr Konflikt wegen der Entscheidung der USA zu, weitere Zölle zu verhängen. Der Spielraum für einen Kompromiss wurde damit kleiner.





Noch dazu gestaltet sich die Offensive von US-Präsident Donald Trump immer aggressiver. Er erklärte am 7. September, dass zusätzliche Zölle gegen chinesische Importe im Wert von 267 Milliarden Dollar vorbereitet worden seien. Das heißt, dass de facto sämtliche Importe aus China mit hohen Zöllen belegt würden.





Besorgnis erregend sind negative Folgen für die globale Wirtschaft und Schäden für die koreanische Wirtschaft. Experten schäzten, dass jeder Anstieg des Volumens der von den Zöllen betroffenen Importe um 100 Milliarden Dollar den Welthandel um 0,5 Prozent schrumpfen und das Wirtschaftswachstum um 0,1 Prozentpunkte sinken lassen würde. Das Wachstum der USA und Chinas wird sich ebenfalls verlangsamen. Dann wird das Wachstum in benachhbarten Volkswirtschaften, die stark vom Export in diese beiden Länder abhängen, selbstverständlich bedroht. Die USA und China sind Südkoreas größte Handelspartner. Die südkoreanische Wirtschaft könnte daher in Schwierigkeiten geraten.