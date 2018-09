Wir schauen nur noch selten zum Nachthimmel empor, um den Mond zu besichtigen. Zudem sind die Lichter der Stadt oftmals so hell, dass sie das sanfte Mondlicht überstrahlen. Dem Mond wird heutzutage kaum noch Aufmerksamkeit geschenkt, es sei denn, es handelt sich um ein spezielles kosmisches Phänomen wie einen Supermond oder eine Mondfinsternis. In der Vergangenheit spielte der Mond jedoch eine große Rolle. Man teilte die Zeit in Monate und Jahre ein, indem man sich an dem zunehmenden und abnehmenden Mond orientierte. Der Mond symbolisierte auch Leben und Fülle, da er nach fast vollständigem Verschwinden wieder zu seiner vollen Gestalt zurückfand. Und bis heute ist das die Nacht erhellende Mondlicht ein beliebtes Motiv in koreanischen Gedichten und Liedern. Ein solches Lied ist das „Woljeongmyeong“ 월정명. Es basiert auf ein Gedicht über eine Bootsfahrt im Mondenschein und geht wie folgt:





Woljeongmyeong, Woljeongmyeong, ich rudere das Boot auf dem herbstlichen Fluss.

Unter dem Himmel ist das Wasser, in der Mitte des Himmels ist der helle Mond.

Himmlisches Kind, bring mir den versunkenen Mond, sodass ich mich an ihn erfreuen kann.





In der vergangenen Agrargesellschaft stand der Mond für den Anfang und das Ende der Landarbeit. Das bedeutet, die jährliche Arbeit auf den Feldern begann mit dem ersten Vollmond des Jahres, gefolgt von verschiedenen Feierlichkeiten, mit denen man um eine gute Ernte bat. Im Herbst beendeten die koreanischen Bauern zu Chuseok ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten und dankten den Göttern sowie ihren toten Ahnen für ihren Schutz und Segen. Damals glaubten die Menschen, dass alle Dinge in der Natur sich aus zwei gegensätzlichen Energien zusammensetzten: Ying und Yang. Die Sonne und der Mann standen für Yang, während der Mond und die Frauen Ying repräsentierten. An traditionellen Feiertagen mit Vollmond, wie der erste Vollmond des Jahres oder Chuseok, tanzten die Frauen in Korea in einem großen Kreis und dieser Tanz war gleichzeitig eine Zeremonie, um für Wohlstand zu bitten. Der Tanz im Kreis sollte den Vollmond darstellen und wird als Ganggangsullae 강강술래 bezeichnet. Auf diese Darbietung folgten meist auch figürliche Darstellungen wie das Laufen auf Dachziegeln oder das Auf- und Abhängen von Heringen, mit denen das Ganggangsullae vergüglich zelebriert werden konnte.





Da Chuseok nächste Woche ansteht, sind die Koreaner bereits mit dem Besorgen von Geschenken und dem Vorbereiten von Gerichten beschäftigt. Es ist schön, die ganze Familie wiederzusehen, aber auch kostspielig, denn die Vorbereitungen für die Feiertage verschlingen nicht wenig Geld. In solchen Momenten hätten viele Koreaner sicher nichts gegen einen Wunderkürbis aus dem Heungboga einzuwenden. Denn das Pansori Heungboga erzählt von dem gutherzigen, aber armen Heungbo, der verzweifelt versucht, seiner hungernden Familie etwas Nahrhaftes aufzutischen. Da beschließt er, aus einem Kürbis einen Brei zu kochen. Doch als er den Kürbis aufsägt, findet er im Inneren eine große Truhe vor, prall gefüllt mit Geld und Reis. Und noch erstaunlicher ist, dass sich der Kürbis sofort wieder mit Kostbarkeiten füllt, nachdem Heungbo die Truhe entfernt hat. Erschöpft vom Sägen und überwältigt von dem Wunder, beginnt Heungbo ein Lied zu singen, mit dem er alle Armen und Kranken zu sich bittet, damit sie an seinem neuen Reichtum teilhaben können. Heungbo hat nicht vergessen, wie es ist, arm zu sein, und will sein Glück mit seinen Nachbarn teilen. Für Heungbo hat sich am Ende diese Großzügigkeit und sein gutes Herz reichlich bezahlt gemacht.





