Parlament will Gesetz für größere Beteiligung von Industriekapital an Internetbanken verabschieden

Die Nationalversammlung will bei einer Plenarsitzung am heutigen Donnerstag ein Gesetz zu Internetbanken verabschieden.





Internebanken können durch die Verknüpfung der Finanzgeschäfte mit der Informationstechnologie mittels Big Data maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu geringen Kosten anbieten, ohne Filialen einzurichten. In Südkorea wurde im vergangenen November den Unternehmen Kakao und KT erlaubt, die ersten Internetbanken im Lande zu gründen. Anschließend wurden die Kakao Bank und die K Bank gestartet.





Im Mittelpunkt des neuen Gesetzes steht, dass das Industriekapital bis zu 34 Prozent Anteile an einer Internetbank besitzen darf. Nach dem aktuellen Bankengesetz darf das Industriekapital nicht mehr als vier Prozent stimmberechtigte Anteile an einer Bank besitzen. Die Grenze steigt auf zehn Prozent, falls die Ausübung der Stimmrechte aufgegeben wird.





Die Durchführungsverordnung zu dem neuen Gesetz wird Bestimmungen zur Verhinderung der Beteiligung von Konglomeraten an einer Internetbank vorsehen. Demgegenüber wird Unternehmen, bei denen mindestens 50 Prozent des Vermögens mit der Informations- und Kommunikationstechnologie zusammenhängen, die Beteiligung erlaubt. Damit sollen Investitionen von IKT-Unternehmen in Internetbanken gefördert werden, um die Finanzbranche und IKT in Verbindung miteinander zu entwickeln. Das heißt, dass IKT-Unternehmen wie KT, Kakao und Naver Großaktionär einer Internetbank werden dürfen, Konglomerate wie Samsung und SK dagegen nicht.





Der größte Zankapfel bleibt jedoch weiter bestehen. Denn das Verbot für Konglomerate, Anteile an Internetbanken zu besitzen, ist nicht in dem Gesetz selbst vorgesehen, sondern wird in der Durchführungsverordnung geregelt. Bürgerorganisationen protestieren dagegen, da eine Durchführungsverordnung jederzeit geändert werden kann. Damit werde den Konglomeraten quasi ein Weg eröffnet, eventuell eine Bank zu besitzen.





Die Regierung will binnen Jahresfrist Pläne festlegen, eine dritte Internetbank zuzulassen.