Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang als neuer Wendepunkt für Frieden

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag, dem letzten Tag seines Besuchs in Pjöngjang, gemeinsam mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den Berg Baekdu bestiegen. Beide Staatschefs veröffentlichten am Mittwoch die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang vom September.





Beim innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang erregte die Denuklearisierungsfrage die größte Aufmerksamkeit. Kim sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Moon, dass man die koreanische Halbinsel zu einem Land des Friedens ohne Atomwaffen und nukleare Bedrohung machen wolle. Dies wurde weltweit live übertragen. Die Vereinbarung zwischen beiden Staatschefs sieht vor, dass Nordkorea die Raketentriebwerk-Testanlage und Startrampe in Dongchang-ri in Anwesenheit von Experten aus relevanten Staaten für immer zerstören werde. Sollten die USA entsprechend ihrer gemeinsamen Erklärung vom 12. Juni Maßnahmen treffen, wolle Nordkorea seine Atomanlage in Yongbyon schließen.





Fruchtbare Ergebnisse wurden mit der Einigung im Militärbereich erzielt. Beide Staatschefs einigten sich, die militärischen feindseligen Beziehungen in Spannungsgebieten einschließlich der demilitarisierten Zone (DMZ) zu beenden. Vereinbart wurde, die tatsächliche Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel zu beseitigen. Hierfür wurden verschiedene Maßnahmen zur Verhinderung bewaffneter Zusammenstöße an Land, im Meer und in der Luft beschlossen. Eine Übereinkunft im Militärbereich zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung wurde als beigefügte Einigung zur Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang angenommen und von den Verteidigungsministern beider Länder unterzeichnet. Darin vereinbarten beide Seiten, auf keinen Fall Gewalt anzuwenden. Das wird de facto als Erklärung des Nichtangriffs verstanden.





Die Gemeinsame Erklärung enthält verschiedene Projekte für Austausch und Kooperation zwischen beiden Koreas in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Vereinbart wurde, binnen Jahresfrist den ersten Spatenstich für die grenzüberschreitende Eisenbahn- und Straßenverbindung zu machen und den Industriepark Kaesong und Touren zum Geumgang-Berg zu normalisieren, sollten die Bedingungen hierfür vorliegen. Weiter wurde vereinbart, über die Einrichtung einer gemeinsamen Sonderwirtschaftszone am Westmeer und einer gemeinsamen Sondertourismuszone am Ostmeer zu diskutieren. Sie wollen darüber hinaus ihre humanitäre Kooperation verstärken, um die Frage der getrennten Familien grundlegend zu lösen.





Es kann mitbreit gefächerten Austauschprojekten gerechnet werden, da beide Koreas auch Bemühungen unternehmen wollen, die Olympischen Sommerspiele 2032 gemeinsam auszutragen. Sie einigten sich auch darauf, das 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März im kommenden Jahr gemeinsam zu begehen.





Es gilt außerdem als ein weiterer großer Erfolg, dass ein Gegenbesuch des nordkoreanischen Machthabers in der südkoreanischen Hauptstadt vereinbart wurde.