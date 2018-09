Japanischer Milliardär ist erster Space-X Mondtourist

ⓒ YONHAP News

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa soll als erster Weltraumtourist des privaten Raumfahrtunternehmens Space X zum Mond fliegen. Dies gab der Chef von Space X, Elon Musk, am Montag bei einer live übertragenen Präsentation in der Hauptzentrale des Unternehmens in Kalifornien bekannt. Laut Musk solle der Flug mit dem Raumschiff „Big-Falcon-Rocket“ etwa fünf Tage dauern, und im Jahr 2023 stattfinden, wenn alles planmäßig verlaufe.





Yusaku Maezawa ist der Gründer von Zozotown, dem größten japanischen Online-Händler für Kleidung. Laut Forbes beträgt das Vermögen des 42-Jährigen 2,9 Milliarden Dollar. Das US-Wirtschaftsmagazin listet ihn auf Platz 18 der reichsten Japaner. Musk gab bekannt, dass Maezawa für die geplante Weltraumreise viel Geld bezahlt habe. Eine genaue Summe wurde jedoch nicht genannt.





Der Japaner sagte bei der Präsentation, er habe schon als Kind davon geträumt, zum Mond zu reisen. Er wolle diese traumhafte Erfahrung aber nicht alleine machen, und sechs bis acht Künstler auf seine Reise mitnehmen. Er wolle Designern, Architekten, Malern und Musikern die Möglichkeit geben, sich von den Eindrücken inspirieren zu lassen. Er habe sich oft vorgestellt, welche Werke hervorgebracht würden, wenn Künstler wie Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat die Gelegenheit hätten, den Weltraum zu bereisen. Allein bei dem Gedanken daran poche sein Herz. Maezawa und seine Begleiter werden aber nicht auf dem Mond landen, sie werden um den Erdtrabanten nur herumfliegen.





Vor dem Japaner hat bereits im Jahr 2001 eine Privatperson eine Reise ins All unternommen. Der US-amerikanische Geschäftsmann Dennis Tito flog zusammen mit den beiden russischen Kosmonauten Mussabajew und Batruin zur Internationalen Raumstation. Tito ist der erste Weltraumtourist in der Raumfahrtgeschichte. Space X- Gründer Elon Musk hat den Plan, den Mars mit Menschen zu besiedeln. Das Raumfahrtuntenehmen brachte 2010 eine Marsrakete in Umlauf und erfüllte 2012 die Mission, Nahrungsmittel zur Internationalen Raumstation zu bringen.