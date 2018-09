Cho Se-hui: „Der Zwerg“

Aus dem Sendeinhalt





Die Leute nannten meinen Vater einen Zwerg. Sie hatten recht. Er war ein Zwerg. Aber leider war es auch das einzige, womit sie recht hatten. Mit allem anderen hatten sie unrecht. Die fünf Mitglieder meiner Familie – Vater, Mutter, Young-ho, Young-hee und ich – würden jederzeit um jeden Preis darauf bestehen, dass sie unrecht hatten.

Wenn ich sage um jeden Preis, so schließt dies auch das Leben von uns fünfen ein. Wer im Himmel lebt, braucht sich über die Hölle keine Gedanken zu machen. Meine Familie aber lebte in der Hölle und dachte an den Himmel. Kein Tag verging, an dem wir nicht an den Himmel gedacht hätten. Denn unser Alltag ödete uns an.

Unser Leben war wie ein Krieg. Den wir ständig verloren. Trotzdem nahm meine Mutter alles hin. Aber das, was an jenem Morgen passierte, war nur sehr schwer hinzunehmen.





사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.

사람들은 옳게 보았다.

아버지는 난장이였다.

불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.





우리의 생활은 전쟁과 같았다.

우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.

그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.

그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.









So beginnt Cho Se-huis Erzählung „Der Zwerg“. Was die Mutter an diesem Morgen erschütterte, war die Mitteilung über eine Zwangsräumung, adressiert an Mr. Kim Bul-yi, Haengbok-dong 46-1839, Nagwon-gu, Seoul. Kim Bul-yi ist die Hauptfigur dieser Geschichte und Vater von Young-su, Young-ho und Young-hee.









Professor Bang Min-ho von der Seoul National University:

Kim Bul-yi ist der Familienvater in der Geschichte „Der Zwerg“. Sein Name „Bul-yi“ bedeutet wörtlich „wie kein anderer“. Und tatsächlich ist er wie kein anderer vom Schicksal gestraft, arm und einsam. Er ist ein Zwerg, aber in dieser Geschichte steht seine Kleinwüchsigkeit für das noch nicht erwachte Bewusstsein der armen Leute und der Arbeiter. So ähnlich wie Günter Grass in der Blechtrommel den Zwerg als Metapher verwendete für die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, das unselige Ergebnis der Gesinnung des damaligen deutschen Volkes. Kim Bul-yi, der Zwerg bei Cho Se-hui, ist in ähnlicher Weise ein trauriges Symbol für den unreifen Geist der Arbeiterklasse und der armen Stadtbevölkerung.









„Hatten Sie Ihr ganzes Leben lang keine Arbeit?“, fragte Ji-seop.

„Was soll das heißen? Meine Familie hat wirklich hart gearbeitet“, sagte Vater.

„Haben Sie vielleicht irgendwann einmal etwas falsch gemacht? Haben Sie gegen die Gesetze verstoßen?“

„Nein.”

„Wie erklären Sie sich das dann? Irgendetwas muss doch schiefgegangen sein? Finden Sie das denn nicht ungerecht? Sie müssen aus dieser öden Gegend hier weg.”

„Weg? Wohin denn?”

„Zum Mond!”





“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”

“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”

“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“

“없어”

“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?

불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“

“떠나다니? 어디로?”

“달나라로!”









Cho Se-hui wurde 1942 geboren. Er gewann unter anderem den Dongin-Literaturpreis im Jahre 1979. Sein Erzählband „Der Zwerg" wurde 1976 in der Literaturzeitschrift „Literatur und Denken“ veröffentlicht. Er gilt als moderner Klassiker, der allegorisch die Schrecken der arm gebliebenen Stadtbewohner darstellt, die in den 1970er Jahren durch die Industrialisierung an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.