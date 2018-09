SsangYong Motor ist Spezialist für SUVs

ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

Wir wollen Ihnen diesmal den südkoreanischen Autohersteller SsangYong Motor vorstellen, der als Experte im Bereich der SUVs gilt. Lee Seok-woo ist der Leiter des Marketingteams des Unternehmens:





Anfangs hatten wir die Erwartung gehabt, monatlich 2500 bis 3000 Autos des Modells Rexton Sports zu verkaufen. Doch die Zahl hat bis Ende August fast 4000 Einheiten pro Monat erreicht. Wir haben eher angenehme Sorgen, da immer mehr Kunden einen Crossover-Kleintransporter kaufen wollen. Der Rexton Sports ist unser viertes SUV-Modell, nach Musso Sports, Actyon Sports und Korando Sports. Anders als die Vorgänger, bei denen es mehr um Freizeit- und Geschäftszwecke ging, ist der Rexton Sports ein Open-Style-SUV mit verbesserter Sicherheit und Qualität.





SsangYong Motor hat sich trotz der zuletzt eher schleppenden Entwicklung im einheimischen Automarkt eher gut geschlagen. Der G4 Rexton, der im vergangenen Jahr auf den Markt kam, wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter 2017 mit dem Preis des Ministerpräsidenten für gutes Design. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr:

Von unserem Musso SUV haben wir 13 Jahre nach der Markteinführung 1993 etwa 250.000 Stück verkauft. Die gleiche Zahl haben wir auch zwischen 1996 und 2005 mit dem New Korando erreicht. Durch diese beiden Modelle sahen die Koreaner, dass SUVs sehr unterschiedlich und luxuriös sein können.





ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

Mit dem Musso erschloss SSangYong den Markt für Premium-SUV in Korea. Der New Korando sprach in den 90er Jahren eher junge Menschen an. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf Ha Dong-hwan Motor zurück, das 1962 von einem Ingenieur gegründet wurde, der eigene Autos entwickeln wollte. Das Unternehmen exportierte 1967 Busse nach Vietnam und begann 1974, Jeeps zu entwickeln. Im Jahr 1988 wurde die Firma in SsangYong Motor Company umbenannt, weil sie damals von der SsangYong-Gruppe übernommen wurde. Dank der Technologie-Allianz mit Mercedes-Benz und der Einführung des Musso und des New Korando brachte das Unternehmen Veränderungen im Markt für Allrad-Limousinen und SUVs. Doch geriet das Unternehmen als Folge der Finanzkrise Ende der 90er Jahre in große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Heute befindet es sich mehrheitlich im Besitz der indischen Mahindra Group. Es versuchte trotz der Probleme fortwährend, die Qualität zu verbessern:





Das ultrastarke Stahlgestell unserer SUVs verbesserte die Sicherheit und die Leistung. Die Autohersteller sagen heute, dass die künftigen SUVs kein Gestell mehr haben werden. Doch sagen wir, dass unsere Quad-Rahmenplattform notwendig ist, und unsere Kunden verstehen das.





SsangYong Motor ist der einzige Hersteller in Korea, der Fabriken für SUV-Gestelle hat. Andere Produzenten greifen auf das Monocoque zurück, bei dem der Autokörper und der Rahmen als Einzelstruktur produziert werden. SsangYong benutzt dagegen die sogenannte Body-on-Frame-Methode, bei der der separate Fahrzeugkörper auf den Stahlrahmen gesetzt wird. Die Reparaturarbeiten sind dabei relativ einfach. Die so montierten Fahrzeuge halten nicht asphaltierte Straßen gut aus und bewältigen leichter bergiges Terrain, während sie hohe Lasten tragen können. Das Unternehmen betont dabei auch den von Kunden gewünschten hohen kommerziellen Nutzen der Fahrzeuge. Der Kompakt-SUV Tivoli erwies sich seit der Einführung 2015 als Steadyseller:





Unsere Modelle, einschließlich des Rexton Sports, kommen auch gut in Europa an. Die lokalen Kunden sind wohl mit dem einzigartigen Wert des koreanischen Modells zufrieden. Dazu gehören Kostenvorteile und bessere Fahrleistung. Wir verzichten auf unnötige, allzu komplizierte Teile.





SsangYong hat seine Produkte seit einer Markteinführungsveranstaltung in Deutschland im vergangenen Juni auch in anderen Regionen vorgestellt, darunter In Ländern wie Chile und Ecuador:





SsangYong Motor war und wird weiterhin ein SUV-Spezialist sein. Es wird seine Rolle und Aufgaben im SUV-Markt weiter erfolgreich erfüllen. Der Absatzerfolg ist natürlich wichtig. Doch werden wir uns weiter darauf konzentrieren, was die Kunden verlangen und wie wir die Erfordernisse in unseren Produkten umsetzen. Das SUV-Modell Rexton Sports präsentiert ein neues Muster im einheimischen Markt. Es verkauft sich gut, und wir hoffen, dass es sich jenseits des Bigseller-Status zu einem neuen Standard für südkoreanische SUVs entwickelt.