Situation auf südkoreanischem Arbeitsmarkt verschlechtert sich

ⓒ KBS News

Die schlechte Situation auf dem südkoreanischen Arbeitsmarkt zeigt keine Anzeichen einer Verbesserung. Nach Angaben von Statistics Korea wurde im vergangenen Monat die höchste Arbeitslosenzahl seit der asiatischen Finanzkrise Ende der 90er Jahre verzeichnet. Zum Thema sagt der Ökonom Choi Bae-geun von der Konkuk-Universität:





Im August kamen im Vergleich zum vergangenen Jahr nur 3000 Arbeitsplätze hinzu. Das ist ähnlich schlecht wie die lediglich 5000 neuen Jobs im Monat davor. Das steht im starken Kontrast zum vergangenen Jahr, als jeden Monat durchschnittlich 300.000 Arbeitsplätze hinzukamen. Die Zahl fiel im Februar dieses Jahres auf 100.000 und ging dann im Juli und August rapide zurück.





Die Zahl der Arbeitslosen belief sich im vergangenen Monat auf 1,13 Millionen, das war um 130.000 mehr als im vergangenen Jahr. Die Zahl liegt seit acht Monaten bei mehr als einer Million. Es ist die längste Periode hoher Arbeitslosigkeit seit 18 Jahren. Verstörend ist, dass zuletzt vor allem Koreaner zwischen 40 und 50 Jahren rascher ihren Job verloren haben:





Der signifikante Rückgang von Arbeitsplätzen unter denjenigen in ihren Vierzigern, die die stärkste Gruppe von Arbeitskräften ausmachen, ist ein ernsthaftes Problem. Es gibt so gut wie keine Politik, die auf diese spezifische Altersgruppe zugeschnitten ist, die eigentlich die favorisierte Gruppe im Arbeitsmarkt ist. Im August verloren 157.000 Menschen in dieser Altersgruppe ihre Arbeit. Der Trend schwappt auf die Personen in den Dreißigern über. Dort ging die Zahl der Arbeitsplätze um fast 80.000 zurück. Die rückläufige Zahl der Jobs für Leute zwischen 30 und 50, die die aktivsten Wirtschaftsteilnehmer sind, ist ein deutliches Beispiel für die Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation.





Zugleich erhöhte sich die Erwerbslosenquote unter Jugendlichen auf 10 Prozent. Dagegen fanden 270.000 Menschen im Alter von 60 Jahren und älter einen neuen Job. Der Grund dafür ist, dass die Regierung die Arbeitsgelegenheiten für die Älteren erhöht hat. Eine wachsende Zahl von Menschen in dieser Altersgruppe kommt aus dem Ruhestand zurück, und viele wollen sich selbstständig machen:





Die südkoreanische Wirtschaft hängt stark von der produzierenden Industrie ab, die der Kernteil der Wirtschaft ist. Aufgrund der Rückschläge in diesem Bereich geht die Zahl von zeitlich begrenzten Jobs bei Partnerunternehmen der Produzenten zurück. Das Problem trifft die Selbstständigen, besonders die kleinen Unternehmen. Aber das wirkt sich auch auf den Immobilienmarkt aus. Viele Reinigungskräfte und Pförtner verlieren ihre Arbeit. Die Rezession im verarbeitenden Gewerbe löst eine Kettenreaktion aus.





Die Automobilindustrie kürzt drastisch Arbeitsplätze. Dabei wirken sich auch die Schließung eines Werks von GM Korea in Gunsan, die schleppende Wirtschaft und der schwache Verbrauch aus. Auch die Schiffbauindustrie kämpft mit Problemen. Die Produktion ging 40 Monate nacheinander zurück. Der Schrumpfungsprozess in der Auto- und Schiffbauindustrie ist ein Schlag für die regionale Wirtschaft. In den Industriezonen in und um Ulsan ist die Zahl der Erwerbstätigen in den vergangenen drei Jahren um nahezu 10 Prozent gefallen. In Geoje, wo die Schiffbauproduktion ein wichtiger Teil der Wirtschaft ist, erreicht die Arbeitslosenquote 7 Prozent:





Wenn im Privatsektor keine Arbeitsplätze geschaffen werden, sollte die Regierung einspringen. Die Regierung sollte zwar keine staatlichen Gelder verschwenden, doch sollte sie die Mittel aktiv einsetzen, falls dies nötig ist. Die Regierung und die Unternehmen sollten angesichts der schrumpfenden Produktion zusammenarbeiten, um ein neues industrielles Ökosystem zu schaffen, das eine fundamentale Lösung bietet. In diesem Sinne ist die Bereitstellung staatlicher Mittel vorläufig unvermeidbar.





Die Regierung von Moon Jae-in hat seit ihrem Antritt im Mai des vergangenen Jahres über 40 Billionen Won, oder fast 36 Milliarden Dollar, für die Schaffung von Arbeitsplätzen ausgegeben. Sie will zudem einen erheblichen Teil des Budgets im nächsten für die Verbesserung der Arbeitsmarktsituation und der Einkommensverteilung zur Verfügung stellen. Vom geplanten Haushalt 2019 mit einem Volumen von 470 Billionen Won, oder etwa 420 Milliarden Dollar, sollen 23,5 Billionen Won allein für die Schaffung von Arbeitsplätzen genutzt werden. Das wäre ein Anstieg um 22 Prozent im Vergleich zu diesem Jahr. Die Regierung will vor allem die Situation für die Jugendlichen verbessern und mehr Arbeitsplätze im sozialen und öffentlichen Bereich schaffen:





Die beste Lösung ist es, die Industriestruktur zu verbessern. Das bedeutet, andere Maßnahmen werden kurzfristig verpuffen. Es ist nötig, neue Industriezweige zu schaffen, die Arbeitskräfte benötigen. Ohne die Neuordnung des industriellen Ökosystems wird sich die Lage nur weiter verschlechtern.





Die traditionellen Industriemotoren verlieren an Kraft. Südkorea hat daher keine andere Wahl, als neue Wachstumsmaschinen zu finden, um den jungen Menschen wieder mehr Hoffnung auf einen sicheren Arbeitsplatz zu machen.