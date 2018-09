ⓒ Axel Trebus

Auch wenn man ihn nicht kennt, würde man ihn freundlich begrüßen, wenn man ihm in der Nachbarschaft zufällig begegnet. Denn mit seiner freundlichen Ausstrahlung bringt er andere Menschen schnell zum Lächeln. Man fühlt sich schnell wohl, wenn man seine Stimme hört und seinen Ausführungen lauscht. Liest man ein paar Zeilen aus seinen Büchern, findet man leicht Ruhe und Frieden in sich. Das ist wohl der Grund dafür, dass viele Koreaner seine Bücher in ihrem Regal stehen haben. Auch Redakteur Lee Bum-suk hat ein Buch von ihm auf seinem Büroschreintisch stehen.





ⓒ 권혁재

Nun werden einige sicherlich ungeduldig und sind neugierig, von wem gerade die Rede ist. Hörern, die sich für den Buddhismus oder Meditation interessieren, dürfte der Name Haemin Sunim bereits bekannt sein. Auch sein letztes Jahr auf Deutsch veröffentlichtes Buch “Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst” könnte ihnen dann vielleicht schon bekannt sein. Nach dem großen Erfolg dieses Buches kam vor ein paar Wochen die deutsche Übersetzung eines weiteren Werkes aus der Feder des koreanischen buddhistischen Mönchs in die Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum gekommen. “Die Liebe zu nicht perfekten Dingen”, so lautet der Titel.