Interessante Suchwörter der letzten Tage

Zu den in dieser Woche am häufigsten eingegebenen Suchwörtern gehörten vor allem Eingaben, die mit dem innerkoreanischen Gipfeltreffen in Pjöngjang zu tun hatten. Einzelnen Nachrichten und Berichten über das dreitägige Treffen im Internet wurden zahlreiche positive Kommentare der südkoreanischen Netzbürger angehängt. Da wir den innerkoreanischen Gipfel auch in unseren Nachrichten und anderen Programmen behandeln, wollen wir uns in dieser Rubrik mit anderen Themen beschäftigen. Das Interesse der Netzbürger zog auch die vorgestern vom Statistikamt veröffentlichte Statistik der Todesursachen 2017 auf sich. Nach Angaben des Amtes beträgt die Zahl der Sterbefälle im vergangenen Jahr 285.534. Sie ist gegenüber dem Vorjahr um 4.707 oder 1,7% gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit der Einführung dieser Statistik erreicht. Im vergangenen Jahr sind damit jeden Tag 782 Personen gestorben. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 15 nach oben geklettert. Die betreffende Zahl liegt bei Männern bei 154.328, damit um etwa 23.000 höher als bei Frauen. Die hohe Totenzahl im vergangenen Jahr ist nach einer Analyse darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Alterung der Gesellschaft die Zahl der Sterbefälle bei Senioren über 80 Jahre stark zugenommen hat. Die Zahl der im vergangenen Jahr gestorbenen Senioren über 80 Jahre beläuft sich auf 119.325 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 8.476 oder 7,1% gestiegen. Die Steigerungsrate ist in dieser Altersgruppe unter allen Altersschichten am höchsten. Auch der Anteil der Toten über 80 Jahre an den gesamten Todesfällen ist mit 44,8% im vergangenen Jahr im Vergleich zu vor 10 Jahren um 13,5 Prozentpunkte gestiegen. Die Netzbürger interessierten sich vor allem für die Statistik, dass letztes Jahr Krebs die häufigste Todesursache in Südkorea gewesen ist. Allein im vergangenen Jahr sind 78.863 Bürger an Krebs gestorben. Damit betrug die Sterberate durch Krebs im Vorjahr 153.9 pro 100.000 Einwohner und war damit mehr als doppelt so hoch wie bei der zweithäufigsten Todesursache Herzerkrankungen.





Viele Netzbürger zeigten auch großes Interesse an der Nachricht, dass ein aus einem Zoo geflohener Puma schließlich erschossen worden ist. Am Dienstag dieser Woche wurde gegen 17 Uhr gemeldet, dass ein Puma aus dem Zoo von O-Worlds in Daejeon geflohen sei. Der Zoo ließ sofort die Besucher und Wanderer an einem Berg in der Umgebung in Sicherheit bringen. Nach einer Suchaktion, für die rund 470 Personen eingesetzt wurden, wurde das Tier gegen 18:30 Uhr innerhalb des Zoo-Geländes aufgespürt. Ein Betäubungspfeil traf das Tier, dieses lief aber davon, bevor das Betäubungsmittel richtig wirkte. Der Puma wurde gegen 21:44 Uhr, etwa viereinhalb Stunden nach der Fluchtmeldung, erneut entdeckt, aber schließlich entsprechend den Regelungen erschossen, weil es bereits dunkel war und die Gefahr bestand, dass das Tier das Zoo-Gelände verlassen könnte. Als dies bekannt wurde, stellten viele Bürger die Frage, ob die Entscheidung zur Erschießung des Tiers angemessen war, und zeigten großes Interesse an den Rechten der im Zoo gehaltenen Tiere. Viele fragen sich, warum das Tier sterben musste, obwohl ein Mensch an seiner Flucht schuld war. Vorgestern waren auf der Homepage des Blauen Hauses für Bürgerbittgesuche rund 50 Petitionen darüber zu finden, dass der betreffende Tierpfleger, der die Tür des Puma-Stalls nicht richtig verschlossen hatte, bestraft werden soll, oder dass die Zoos entweder abgeschafft oder umweltfreundlich gestaltet werden sollten. Auch einer Internet-Nachricht über die Erschießung des Pumas wurden rund 12.000 Kommentare der Netzbürger angehängt. Sie bezweifeln, ob das Vorgehen des Zoos und des Rettungsteams angemessen war. Viele finden es zudem sehr bedauerlich, dass der erschossene achtjährige Puma in einem Zoo geboren wurde und sein ganzes Leben im Zoo eingeschlossen war. Sie wünschten dem Tier ewige Freiheit im nächsten Leben.





Der Anbieter des mobilen Zahlungssystems KakaoPay hat vor drei Wochen den einfachen Offline-Zahlungsservice mit QR-Codes ohne Gebühren eingeführt. Das Unternehmen gab vorgestern bekannt, dass die Zahl der kleinen Händler, die den Service beantragt haben, nun die Marke von 100.000 überschritten hat. Nach Altersschichten betrachtet, machen darunter die Dreißiger mit 42% den größten Anteil aus. Danach folgen die Vierziger mit 27%, die Zwanziger mit 17,7% und die Fünfziger mit 10,1%. Nach Regionen betrachtet befinden sich 53,5% der Läden, die den neuen Zahlungsservice mit QR-Codes eingeführt haben, in Seoul und der Hauptstadtregion. Das moderne Zahlungssystem wurde vor allem im Bereich der Gastronomie am häufigsten eingeführt. Es sind zu 33% Speiselokale und Cafés. Klamotten- und Lebensmittelläden sowie Apotheken machen einen Anteil von 23% aus. 14% sind Dienstleistungsgeschäfte wie Friseursalons, Nagelstudios und Reparaturgeschäfte. Auch die Zahl der Verbraucher nimmt zu, die von diesem Zahlungssystem Gebrauch machen und mit QR-Codes einfach und schnell entsprechende Waren oder Dienstleistungen bezahlen. Im August ist die Zahl der damit getätigten Zahlungen gegenüber dem Vormonat um das 3,7-Fache und das betreffende Zahlungsvolumen um das 4,2-Fache gestiegen. Genutzt wird das Zahlungssystem vor allem von jungen Menschen in ihren 20ern und 30ern. 61% der damit bezahlten Beträge liegen bei unter 10.000 Won, rund 8,90 Dollar.