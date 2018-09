Abe bekräftigt Willen für Verfassungsänderung nach Wiederwahl als Parteichef

ⓒKBS News

Der japanische Premierminister Shinzo Abe ist als Vorsitzender der regierenden Liberaldemokratischen Partei wiedergewählt worden. Er erhielt bei der Wahl am Donnerstag 553 von insgesamt 810 Stimmen und konnte sich damit klar gegen seinen Herausforderer Shingeru Ishiba durchsetzen.





Abe wurde damit zum dritten Mal nach seiner ersten Wahl im Jahr 2006 zum Parteichef gewählt. Er wird voraussichtlich bis zum Auslaufen der Amtszeit des Parteichefs im September 2021 auch das Amt des Ministerpräsidenten behalten, das der Vorsitzende der Regierungspartei automatisch bekleidet. Daher kann er unter den bisherigen Premierministern in Japan am längsten im Amt bleiben.





Als Grund für Abes Sieg trotz viel Kritik an seiner Regierungsführung wird vermutet, dass es keinen richtigen Herausforderer gibt und dass die Zustimmung für die Oppositionsparteien weiter niedrig ist.





Abe offenbarte nach der Wiederwahl seine starke Entschlossenheit für eine Verfassungsänderung. In deren Mittelpunkt soll stehen, dass die Grundlage für die Existenz der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes in der Verfassung festgeschrieben wird. Japan darf als Kriegsverbrecher und Verlierer im Zweiten Weltkrieg gemäß Artikel 9 der Verfassung keine Truppen unterhalten. Abe will jedoch diese Situation beenden und Japan zu einem „normalen Land“ machen, das auch Krieg führen kann. Das bedeutet, dass ein Eingreifen der Selbstverteidigungsstreitkräfte unter dem Vorwand einer nordkoreanischen Provokation in Fragen der koreanischen Halbinsel möglich würde. Dies könnte auch zu einem Wettrüsten und in der Folge größeren Spannungen in Nordostasien führen.





Es wird erwartet, dass Abe weitere verschiedene Schritte nach rechts vorantreiben wird, wie die Aufrüstung und die Entstellung der Vergangenheit. Es wird befürchtet, dass solche Schritte Abes einen Konflikt mit Süd- und Nordkorea sowie China auslösen und Japan weiter isolieren könnten.





Das südkoreanische Außenministerium teilte nach Abes Wahlsieg mit, Seoul hoffe, dass beide Länder auch künftig für eine zukunftsorientierte Entwicklung ihrer Beziehungen eng kommunizieren und zusammenarbeiten können.